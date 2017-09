"Babylon Berlin": Kölner Festival macht Binge Watching

© X Filme/Degeto/Sky/Beta Film

Die Erwartungen an die Serie "Babylon Berlin", die zusammen von Sky und ARD in Auftrag gegeben wurde, sind ohne Zweifel hoch. Wer sich noch vor der TV-Ausstrahlung einen Eindruck verschaffen will, kann dies beim Binge Watching in Köln tun.



06.09.2017 - 17:04 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 17:04 Uhr

Bevor "Babylon Berlin" am 13. Oktober bei Sky 1 seine TV-Premiere feiert, wird das Serien-Großprojekt bereits im Rahmen diverser Veranstaltungen vorab zu sehen sein. Wie jetzt bekannt wurde, sollen im Rahmen der Binge Watching Night des Film Festival Cologne sogar gleich die ersten sechs Folgen gezeigt werden. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 30. September in Köln statt. Auch die Autoren und Regisseure Tom Tykwer, Henk Hanloegten und Achim von Borries sowie die Hauptdarsteller Volker Bruch und Liv Lisa Fries werden anwesend sein.

Das ist ganz im Sinne der Film- und Medienstiftung NRW, wie deren Geschäftsführerin Petra Müller sagt: "Der Kölner Volker Kutscher schrieb den Roman, die Filmstiftung hat gefördert, in Köln und weiteren NRW-Städten wurde gedreht, und das 'neue' Kölner Film Festival mit seiner großen Serienkompetenz bietet einen wunderbaren Rahmen für die Präsentation dieser Ausnahme-Serie", so Müller. "Wir freuen uns, dass wir die Produzenten und Macher dabei unterstützen konnten, dieses ambitionierte Vorhaben zu realisieren."

Nach der Vorführung der ersten beiden Folgen ist eine Frage- und Antwortrunde mit den Machern und Protagonisten der Serie geplant, ehe der Serien-Marathon in die Fortsetzung geht. Ihre Weltpremiere wird "Babylon Berlin" übrigens am 28. September im Berliner Ensemble feiern. Ihre internationale Premiere hat die Serie dann am 6. Oktober in Los Angeles.

