Überraschung: "Babylon Berlin" wandert zu Sky 1

In wenigen Wochen wird "Babylon Berlin" seine TV-Premiere feiern, Sky hat nun einige Details zur Ausstrahlung verraten. Die 40-Millionen-Euro-Serie wandert etwas überraschend zu Sky 1, wo man auf Doppelfolgen setzen wird.



30.08.2017 - 11:57 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2017 - 11:57 Uhr

Sky hat einige Infos zur TV-Premiere von "Babylon Berlin" bekanntgegeben. Das Prestige-Projekt des Bezahlsenders, das gemeinsam mit der ARD, Beta Film und X Filme entstanden ist, feiert wie bereits vor Wochen kommuniziert seine TV-Premiere am 13. Oktober. Diese findet dann aber nicht, wie bislang immer angekündigt, bei Sky Atlantic HD statt, sondern etwas überraschend bei Sky 1. Dort setzt man zudem auf Doppelfolgen. Die insgesamt 16 Folgen können also über acht Wochen hinweg gesehen werden. Sky 1 ist, anders als Sky Atlantic HD, für alle Kunden empfangbar.

Vor allem der Senderwechsel überrascht, steht Sky 1 doch eher für leicht konsumierbare Unterhaltung. "Wir überprüfen bei jeder Produktion zu welchem Sender diese am besten passt. Sky Atlantic ist der Sender für die etwas spitzeren und komplexeren Serien. Beispiele hierfür sind 'Game of Thrones' oder 'House of Cards'. [...] Hinzu kommen als neue eigene Marken unsere Sky Originals. Auf Sky 1 laufen frische neue Programme, die ihren Schwerpunkt auf ein unterhaltendes Element legen. Beispiele hierfür sind 'Victoria' und 'Hooten & the Lady'", erklärte Sky-Programmchefin Elke Walthelm vor einem Jahr im Interview mit DWDL.de.

Parallel zur Ausstrahlung bei Sky 1 werden die jeweiligen Folgen auch auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es über die Streamindienste von Sky zusätzlich jede Woche direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung die jeweils nächsten beiden Episoden in kompletter Länge zu sehen. Ab dem 24. November bringt Sky alle 16 Episoden als Boxset heraus, die Free-TV-Premiere von "Babylon Berlin" ist für Herbst 2018 im Ersten geplant.

"Wir freuen uns, ab dem 13. Oktober die TV-Premiere von 'Babylon Berlin' präsentieren zu können", sagt Elke Walthelm heute. "Die Serie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries ist etwas ganz besonderes und daher möchten wir sie unseren Kunden auf möglichst flexible und umfassende Weise präsentieren - sei dies über unseren Entertainmentsender Sky 1, der allen Sky Kunden zur Verfügung steht, oder auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket." Wie Sky gegenüber DWDL.de mitgeteilt hat, werde es aber auch bei Sky 1 keine Unterbrecher- sondern lediglich Schanierwerbung geben - das heißt die Spots sind jeweils vor und nach den Folgen zu sehen.

"Babylon Berlin" ist die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten, für die 16 Folgen haben die beteiligten Unternehmen 40 Millionen Euro ausgegeben. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat sich Netflix bereits die Rechte an der Serie gesichert und wird sie exklusiv in den USA zeigen.

