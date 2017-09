"You are Wanted": Schweighöfer holt drei Neue

© 2017 Amazon or its affiliates

In wenigen Tagen beginnen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Amazon-Serie "You Are Wanted", insgesamt entstehen sechs Folgen. Für die neuen Episoden hat Matthias Schweighöfer drei neue Hauptdarsteller geholt.



Amazon hat in diesem Jahr mit "You Are Wanted" nicht nur seine erste deutschsprachige Serie gezeigt, sondern überhaupt die erste deutsche Serie eines internationalen SVoD-Dienstes. Schon kurz nach der Premiere erklärte man, dass es mit einem zweiten Durchlauf weitergehen werde. Nun hat Amazon angekündigt, dass die Dreharbeiten für insgesamt sechs neue Folgen am 14. September in Berlin beginnen werden.

Produziert wird die zweite Staffel erneut von Pantaleon Films, Warner Bros. Entertainment und Warner Bros. International. Zu sehen gibt es das Ergebnis im kommenden Jahr, Amazon wird die Folgen dann wieder zeitgleich in mehr als 200 Ländern online stellen. Der US-Riese nennt wie immer keine offiziellen Zahlen zur bisherigen Nutzung der Serie, erklärt aber, dass "You Are Wanted" die bis dato erfolgreichste Serie in Deutschland und Österreich war.





"’You Are Wanted’ hat Pionierarbeit für deutsche Serien geleistet", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Video Deutschland. "Die erste Staffel war die erste deutsche Amazon Original Serie und zugleich die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Wir sind sehr stolz, Lukas Frankes Geschichte fortzusetzen und die zweite Staffel dieses einzigartigen Thrillers in Starbesetzung 2018 zu Zuschauern in über 200 Ländern und Territorien in aller Welt zu bringen." Matthias Schweighöfer ergänzt: "Wir werden Lukas Franke keine Pause gönnen: Die zweite Staffel von ‘You Are Wanted’ wird noch schneller, noch spannender und noch atemberaubender."

Für die zweite Staffel hat Schweighöfer auch drei neue Hauptdarsteller an Bord geholt: So werden in den neuen Folgen auch Jessica Schwarz ("Das Lied in mir"), Hannah Hoekstra ("App") und Michael Landes ("Burlesque") wichtige Rollen spielen. Weiterhin mit dabei ist unter anderem Alexandra Maria Lara als Schweighöfers Serien-Frau Hanna Franke. Auch Catrin Striebeck, Katrin Bauerfeind und Jörg Pintsch sind wieder zu sehen. Neben Schweighöfer selbst produzieren Dan Maag, Marco Beckmann und Willi Geike. Regie führen Matthias Schweighöfer und Bernhard Jasper. Die Drehbücher für die neuen Folgen stammen von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe.

Vom German Motion Picture Fund wurden die neuen Folgen in Höhe von 1,8 Millionen Euro gefördert. Und darum wird es in der zweiten Staffel inhaltlich gehen: Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm "Burning Man" schien Lukas Franke sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. "Burning Man": verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen "Burning Man" in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden.

