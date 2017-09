Neue NatGeo-Serie feiert auf drei Sendern Premiere

© National Geographic/Van Redin

Im November zeigt National Geographic seine neue Eventserie "The Long Road Home" in 171 Ländern und 45 Sprachen. In Deutschland sind gleich drei Sender am Start: Zum Auftakt übertragen National Geographic, Fox und Sky 1.



07.09.2017 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 07.09.2017 - 14:55 Uhr

Acht Folgen der Serie "The Long Road Home" sind in den vergangenen Monaten entstanden, nun hat National Geographic einen Sendetermin in Aussicht gestellt. Die neue Serie ist ab dem 16. November immer donnerstags ab 21 Uhr zu sehen. Zum Start hat man sich etwas ganz besonderes ausgedacht: Da werden die ersten zwei Folgen nämlich auch bei Fox (ab 21:50 Uhr) und Sky 1 (ab 22:30 Uhr) gezeigt. Das soll für die größtmögliche Aufmerksamkeit sorgen.

Insgesamt startet "The Long Road Home" im November in 171 Ländern und 45 Sprachen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Martha Raddatz und erzählt die Geschichte von US-Soldaten, die während des Irak-Krieges in einen Hinterhalt gerieten. Die Handlung wechselt dabei ständig zwischen der Militäroperation im Irak und der Heimatfront in Texas, wo die Ehefrauen und Familien der Soldaten über 48 Stunden auf Informationen warten und mit dem Schlimmsten rechnen mussten. "'The Long Road Home' ist eine außergewöhnlich packende Kriegsgeschichte, die intensiv und emotional die angsterfüllten Stunden des mutigen Überlebenskampfs aus der Perspektive der Soldaten vor Ort und ihrer Familien zu Hause schildert", so Axel Gundolf, Director TV bei Fox Networks Group Germany. "Die Serie passt perfekt zu der Ausrichtung von National Geographic. Neben 'The State' und 'Genius' ist 'The Long Road Home' eine weitere Scripted Serie, die unseren Zuschauern reale Events näherbringen soll."

