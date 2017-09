ZDF macht "Die purpurnen Flüsse" zum Mehrteiler

© ZDF/Jo Voets

Der Bestseller "Die purpurnen Flüsse" wird erneut verfilmt - diesmal als französisch-deutsche Koproduktion, an der auch das ZDF beteiligt ist. Insgesamr entstehen vier Filme nach Original-Drehbüchern von Kultautor Jean-Christophe Grangé.



07.09.2017 - 16:02 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 16:02 Uhr

In Belgien finden derzeit die Dreharbeiten für die Kriminalreihe "Die purpurnen Flüsse" statt, an der sich das ZDF gemeinsam mit ZDF Enterprises und dem französischen Sender France 2 beteiligt. Bei der vierteiligen Produktion handelt es sich um die Neuverfilmung des Bestsellers von Jean-Christophe Grangés, für die der TV-Bereich von Regisseur Luc Bessons EuropaCorp und die deutsche maze pictures zusammenarbeiten. Bereits in den 90er Jahren war der gleichnamige Kinofilm mit Jean Reno in der Hauptrolle ein großer Erfolg.

Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille Delauney (Erika Sainte) ermitteln in vier verschiedenen Fällen, die sie in unterschiedliche französische Provinzen und nach Deutschland führen. Immer handelt es sich um Mordfälle mit mysteriösen Begleitumständen, die den Einsatz der Pariser Spezialisten notwendig machen. Ivan Fegyveres inszeniert den ersten Film der Reihe mit dem Titel "Die letzte Jagd". Dafür stehen unter anderem auch Ken Duken und Nora Waldstätten vor der Kamera.

Im ersten Film wird in einem elsässischen Waldgebiet während einer Jagdgesellschaft der deutschen Adelsfamilie von Geyersberg Familienerbe Jürgen tot aufgefunden. Er wurde, wie ein Jagdopfer zelebriert, an einen Baum gebunden. Der Pariser Kommissar Niémans und seine Kollegin Camille Delauney übernehmen die Ermittlungen, unterstützt werden die beiden vom deutschen Kripo-Beamten Kleinert (Ken Duken). Als kurz darauf Laura (Nora Waldstätten), die Schwester des Toten, von einer großen Dogge bedroht und ein Cousin der unterkühlten Blondine ebenfalls ermordet aufgefunden wird, ist für Niémans ganz klar: Irgendjemand hat eine Rechnung mit der deutschen Adelsfamilie offe

