ZDF findet doch noch AfD-Ersatz für Alice Weidel

Weil die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ihren Auftritt in der ZDF-Sendung "Illner intensiv" kurzfristig abgesagt hat, musste sich die Redaktion um Ersatz bemühen. Nun kommt Weidels Parteikollege André Poggenburg.



07.09.2017 - 19:15 Uhr von Timo Niemeier 07.09.2017 - 19:15 Uhr

Die ZDF-Wahlsendung "Illner intensiv" muss am Donnerstagabend doch nicht ohne einen Vertreter der AfD auskommen. Statt Alice Weidel wird Maybrit Illner am Abend André Poggenburg im Studio begrüßen. Poggenburg ist Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Bundesvorstand. Er wird mit Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Karl-Josef Laumann (CDU), Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, zum Thema "Angst vor Armut und Krankheit – wer schützt uns im Alter?" diskutieren.

Eigentlich sollte Alice Weidel in der Sendung auftreten, sie sagte allerdings am Vormittag ohne eine Begründung ab. Das ZDF fragte daraufhin bei Alexander Gauland, ebenfalls Spitzenkandidat der AfD, an, der sagte allerdings aufgrund von Terminproblemen ab. Weidel hatte Anfang der Woche die ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland?" vorzeitig verlassen und Moderatorin Marietta Slomka vorgeworfen, unprofessionell und parteiisch zu sein.

