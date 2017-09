Sky 1 nimmt zwölfte "Supernatural"-Staffel ins Programm

© The CW

Mit der Ausstrahlung der neuen Folgen von "Supernatural" hat sich Sky viel Zeit gelassen. Erst Anfang November wird es die zwölfte Staffel der US-Serie ins Programm schaffen. Ursprünglich sollte es bereits Anfang September losgehen.



Wenige Wochen nachdem in den USA bereits die 13. Staffel anläuft, nimmt Sky erst mal die zwölfte Staffel ins Programm. Gezeigt werden die ursprünglich schon für Anfang September geplanten neuen Folgen ab dem 5. November jeweils sonntags um 20:15 Uhr im Doppelpack bei Sky 1. Die Zuschauer haben die Wahl zwischen der Originalfassung und der synchronisierten Version und können die Serie darüber hinaus im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufen. Zudem bietet Sky die ersten elf Staffeln noch bis zum 16. Oktober als Boxsets an.

In den neuen Episoden feiern die Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) das Wiedersehen mit einer ganz besonderen Toten. Als erfahrene Jäger von Dämonen, Geistern, Vampiren und anderen übernatürlichen Kräften sind die beiden Überraschungen gewohnt, doch nach der Heilung Gottes und dem Verschwinden der Finsternis im Finale der elften Staffel werden sie zum Auftakt von einem ganz besonderen Ereignis überwältigt: Ihre verstorbene Mutter Mary (Samantha Smith) ist nach 33 Jahren von den Toten auferstanden.

Gaststar der 12. Staffel ist Schauspieler und Musiker Rick Springfield. Der "Grammy"-Gewinner ("Jessie's Girl") spielt Rockstar Vince Vicente, dessen Körper von Lucifer in Besitz genommen wird.

