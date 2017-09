ProSieben Fun zeigt finale Staffel von "Black Sails"

© Starz/ProSieben

ProSieben Fun lässt die Piraten wieder los: Ab Ende September zeigt der Bezahlsender die letzte Staffel von "Black Sails". Sat.1 Emotions nimmt unterdessen die US-Serie "Rush" ins Programm und gibt "This Is Us" eine weitere Chance.



10.09.2017 - 12:04 Uhr von Marcel Pohlig 10.09.2017 - 12:04 Uhr

Mit 13,5 Prozent startete "Black Sails" vor drei Jahren bei ProSieben, fiel aber schon mit der zweiten Folge so stark ab, dass die zweite Staffel im Free-TV nur noch bei ProSieben Maxx gesendet wurde. Die dritte Staffel lief dann nur noch im Pay-TV bei ProSieben Maxx, wo die Serie nun auch zu Ende gehen wird. Der Bezahlsender wird die zehn Folgen umfassende vierte und zugleich letzte Staffel ab dem 28. September senden. Bei ProSieben Fun läuft "Black Sails" dann immer donnerstags um 22:30 Uhr. Eine Woche zuvor enden dort die Erstausstrahlungen von "Vikings" mit einer Doppelfolge.

Sat.1 Emotions nimmt sich unterdessen der amerikanischen Serie "Rush" an, die bereits im Jahre 2014 bei USA Network startete und nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde. In der Serie spielt Tom Ellis den Privatarzt Dr. William P. Rush, der immer zur Stelle ist und jede Angelegenheit äußerst diskret behandelt. Ob Sexunfall, Angina oder häusliche Gewalt - wer genug Geld auf den Tisch legt kann sich sicher sein, dass sein kleines Geheimnis gut gehütet ist. Auch Rush selbst hat dabei das eine oder andere Laster. Sat.1 Emotions sendet die zehn Folgen umfassende Staffel ab dem 26. September immer mittwochs um 20:15 Uhr anstelle von "Criminal Minds: Beyond Borders".

Bereits eine Woche zuvor nimmt der Sender die gefeierte, aber bei ProSieben erfolglos gelaufene Serie "This Is Us – Das ist Leben" ins Programm. Sat.1 Emotions zeigt die erste Staffel noch einmal, und zwar immer freitags in Doppelfolgen. Los geht es am 22. September um 20:15 Uhr. Einen tag später gibt es dann ein Wiedersehen mit Thomas Gottschalk: Die ebenfalls glücklose Show "Little Big Stars" wird bei Sat.1 Emotions noch einmal samstags zur besten Sendezeit wiederholt.

