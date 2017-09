Jubiläum: "Sweet & Easy" geht im Oktober bei Sixx weiter

© sixx/Marc Rehbeck

Im Oktober steht bei Sixx die 100. Folge von "Sweet & Easy" mit Enie van de Meiklokjes auf dem Programm, der Frauensender zeigt dann den zweiten Teil der sechsten Staffel. Und auch Paula Lamberts "Sex & Gute Nacktgeschichten" kehren zurück.



11.09.2017 - 12:26 Uhr von Timo Niemeier 11.09.2017 - 12:26 Uhr

Am vergangenen Sonntag ist die neue Staffel von "Das große Backen" in Sat.1 gestartet. Nicht mit dabei ist Moderatorin Enie van de Meiklokjes, weil sie gerade erst Mutter geworden ist. Ab dem 7. Oktober ist sie trotzdem wieder im Fernsehen zu sehen, Sixx zeigt dann nämlich den zweiten Teil der sechsten Staffel von "Sweet & Easy - Enie backt". Am Sendeplatz hat sich nichts geändert, die Sendung ist wie gehabt immer samstags ab 16:55 Uhr zu sehen.

Zum Auftakt feiert "Sweet & Easy" ein Jubiläum, Sixx wird am besagten 7. Oktober nämlich die mittlerweile 100. Folge ausstrahlen. "Ich liebe meine kleine feine Backsendung sehr und jetzt sind es schon 100 Folgen! Wahnsinn! Ich kann mein Hobby zum Beruf machen, habe für meine Begriffe die bezauberndste Küche im deutschen Fernsehen, die fröhlichsten Gäste und am Ende des Tages bleiben immer noch Leckereien übrig, mit denen man sich bei den Nachbarn beliebt machen kann - denn Kuchen schenken macht Freude! Und das Feedback der Backfans auf Instagram und Co. ist toll, ich freue mich immer zu sehen, wie fleißig nachgebacken wird! Danke dafür!", sagte die Moderatorin selbst. Dass sie bei "Sweet & Easy" zu sehen ist, beim "Großen Backen" aber nicht, hat einen ganz einfachen Grund: Die Folgen der Sixx-Sendung wurden bereits im vergangenen Winter aufgezeichnet.

Ein paar Tage vorher kehrt übrigens auch Paula Lambert mit ihren "Sex & Gute Nacktgeschichten" zurück ins Sixx-Programm. Ab dem 4. Oktober gibt es die neuen Folgen immer mittwochs ab 22:10 Uhr zu sehen. Und auch für den Donnerstagabend hat Sixx frisches Programm angekündigt: Ab dem 19. Oktober läuft die dritte Staffel von "iZombie" immer zur besten Sendezeit, eine Stunde später feiert die zweite Staffel von "The Magicians" Premiere.

Teilen