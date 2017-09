Koproduktion: Sky zeigt Duken-Thriller im Oktober

© Sky/GrandHotelPictures/EdithHeld

Bereits Ende 2015 stieg Sky als Koproduzent bei "Berlin Falling" ein. Nun wird der Bezahlsender den Film bereits dreieinhalb Monate nach der Kino-Premiere ausstrahlen. Es handelt sich dabei um das Regie-Debüt von Ken Duken.



12.09.2017 - 11:51 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 11:51 Uhr

Weil Sky als Koproduzent beim Kino-Thriller "Berlin Falling" eingestiegen ist, kann der Pay-TV-Sender den Streifen schon drei Monate nach Kinostart in seinem Programm ausstrahlen. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es das Regie-Debüt von Ken Duken am Freitag, den 20. Oktober um 20:15 Uhr bei Sky Cinema zu sehen. Darüber hinaus steht der Film auch bei Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zum Abruf bereit.

Duken führte in "Berlin Falling" allerdings nicht nur Regie, sondern ist darüber hinaus zusammen mit Tom Wlaschiha auch in der Hauptrolle zu sehen. Duken verkörpert Frank, einen ehemaligen Elitesoldaten, der zurückgezogen in Brandenburg sein Leben sortiert. Nach langer Zeit darf er das erste Mal seine Tochter Lilly wiedersehen. An einer Tankstelle nimmt er widerwillig Andreas (Tom Wlaschiha) mit, der eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin sucht. Frank ahnt allerdings nicht, wen er da zu sich ins Auto gelassen hat.

"'Berlin Falling' trifft den Nerv der Zeit – auch und gerade im Hinblick auf sein politisches Statement ein wahnsinnig mutiges Projekt mit einem großartigen Cast", so Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment bei Sky. "Für uns stand von Anfang an fest, dass wir Ken Duken und Norbert Kneißl unterstützen würden. Das Echo seitens Kinobesucher und der Presse gibt uns Recht. Wir sind stolz, unsere neueste, fiktionale Eigenproduktionen nun unseren Zuschauern präsentieren zu können."

