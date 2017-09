Sport1.fm überlebt in sehr abgespeckter Form

© Sport1

Nachdem sich das digitale Sportradio Sport1.fm zuletzt in einer Pause befand, wird es nun noch einmal reaktiviert. Das Angebot ist jedoch überschaubar: Zu hören gibt's vorerst nur die TV-Talks sowie einige Spiele aus der Europa League.



12.09.2017 - 12:23 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 12:23 Uhr

Als Sport1 vor wenigen Jahren die Audio-Rechte an der Fußball-Bundesliga erwarb, war das Ende von 90elf besiegelt. Nachdem nun Amazon im Besitz der Rechte ist, war lange Zeit auch die Zukunft von Sport1.fm offen. Im DWDL.de-Interview beschwichtigte Senderchef Olaf Schröder vor einem Jahr allerdings, es werde Sport1.fm auch ohne die Bundesliga geben, "denn der Sender wird ja für die Live-Höhepunkte eingeschaltet". Es seien "weiterhin genügend Rechte vorhanden", so der Tenor.

Tatsächlich ist es zuletzt still geworden um Sport1.fm, zumal Amazon gerade erst ankündigte, auch die Audio-Rechte der Champions League erworben zu haben. Sport1.fm soll nun aber trotzdem erhalten bleiben, wenn auch in sehr abgespeckter Form. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird Sport1.fm fortan zusätzlich zum Live-Spiel im Free-TV die weiteren Europa-League-Partien mit deutscher Beteiligung übertragen.

In dieser Woche handelt es sich um die Partien zwischen Hoffenheim und Sporting Braga sowie Hertha BSC gegen Athletic Bilbao. Der Umfang wird damit etwas zurückgeschraubt, denn bislang hatte Sport1.fm stets alle Spiele mit deutscher Beteiligung gestreamt - das Spiel der Kölner gegen Arsenal London wird Sport1 nun ausschließlich im Fernsehen übertragen. Abseits der Europa League ist aktuell von keinen weiteren Sport-Übertragungen die Rede.

Stattdessen setzt Sport1.fm vorerst vor allem auf seine Talkshows: So will man den "Doppelpass" und den neuen "Fantalk" am Samstag auch über das digitale Sportradio anbieten, das bekanntlich schon längst kein 24-stündiges Programm mehr bietet. Die erste Sport1.fm-Übertragung ist die Übernahme des XXL-"Fantalks", der bereits heute ab 20:00 Uhr parallel zum Start in die Champions-League-Saison ausgestrahlt wird.

Teilen