RTLplus und n-tv starten bald mit Österreich-Werbefenster

Nachdem schon so gut wie alle Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL ein eigenes Werbefenster in Österreich haben, ziehen RTLplus und n-tv bald nach. Sie starten Anfang 2018 mit einem eigenen Angebot für österreichische Werbekunden.



12.09.2017 - 14:44 Uhr von Timo Niemeier , Wien12.09.2017 - 14:44 Uhr

RTLplus wird am 2. Januar 2018 mit einem eigenen Werbefenster in Österreich starten, das hat der Sender am Dienstag auf der Programmpräsentation der IP Österreich, der Tochter des RTL-Vermarkters IP Deutschland, bekanntgegeben. Auch der Nachrichtensender n-tv wird in das Portfolio aufgenommen, hier ist der Starttermin aber noch nicht endgültig fixiert. Möglich ist auch ein früherer Termin als bei RTLplus, spätestens Anfang des kommenden Jahres soll es aber auch für n-tv losgehen.

"Mit n-tv und RTLplus, erweitern wir unser Portfolio um zwei TV Sender mit klarem Profil und ermöglichen somit eine noch spezifischere Zielgruppen-Ansprache. Damit bietet die IP Österreich Werbekunden so viel Reichweite wie nie zuvor", sagt Walter Zinggl, Geschäftsführer der IP Österreich. Im ersten Halbjahr konnten die Sender der IP im Vergleich zur ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe und dem ORF Marktanteile in der jungen Zielgruppe hinzugewinnen.

Zuletzt starteten auch einige andere Sender mit einem eigenen Werbefenster in Österreich. Sport1 wagte sich Anfang des Jahres nach Österreich und wird seither von der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe vermarktet, seit Mai des vergangenen Jahres ist auch N24 Austria auf Sendung. Die Erweiterung des Portfolios der IP Österreich ist eine direkte Folge des Verkaufs von ATV an ProSiebenSat.1Puls4. Der Österreich-Ableger des deutschen TV-Konzerns wuchs damit beim jungen Publikum und im Werbemarkt noch einmal spürbar. "Wir werden unsere Hände nicht in den Schoß legen und zuschauen, wie in St. Marx ein Privat-TV-Monopol entsteht", sagte Walter Zinggl am Dienstag. In Wien St. Marx hat ProSiebenSat.1Puls4 seinen Hauptsitz.

