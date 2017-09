"Professor T": Matschke dreht vier neue Folgen

© ZDF/Thomas Jahn

Die ZDF-Serie "Professor T." geht wie geplant weiter, nun ist der Startschuss für die zweite Staffel gefallen. Matthias Matschke steht erneut in vier neuen Folgen vor der Kamera. Das Ensemble bleibt weitestgehend erhalten.



14.09.2017 - 10:40 Uhr von Timo Niemeier 14.09.2017 - 10:40 Uhr

Bereits im April hat DWDL.de exklusiv berichtet, dass das ZDF eine zweite Staffel von "Professor T." mit Matthias Matschke plant (DWDL.de berichtete). Nun haben in Köln die Dreharbeiten für insgesamt vier neue Folgen begonnen, verantwortlich dafür ist die Produktionsfirma Rowboat. Neben Matschke werden Lucie Heinze, Andreas Helgi Schmid, Paul Fassnacht und Julia Bremermann wieder die durchgehenden Rollen im Kripo-Team übernehmen. Hinzu kommen Gast-Schauspieler in einzelnen Episoden, etwa Axel Stein und Laura Berlin. Die Regie der neuen Folgen übernimmt Thomas Jahn.

Auch in den vier neuen Folgen berät Jasper Thalheim (Matthias Matschke), eigensinniger Universitätsprofessor der Kriminalpsychologie, die Kripo Köln bei kniffligen Kriminalfällen und überrascht alle mit ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden. Gleich zum Auftakt bittet seine Ex-Geliebte, Kriminaldirektorin Christina Fehrmann (Julia Bremermann), ihn um Hilfe in einem besonders heiklen und persönlichen Fall: Der Doppelmord an einem Ehepaar gleicht bis ins Detail einer Tat vor 15 Jahren. Doch der nie geständige Täter sitzt seitdem in Sicherungsverwahrung. Hat Christina damals einen Unschuldigen hinter Gitter gebracht? In einem Psychoduell versucht Professor T. das herauszufinden.

Mit der Mischung aus "Dr. House" und "Monk" ist dem ZDF Anfang des Jahres ein schöner Quotenerfolg gelungen. Im Schnitt schalteten rund 4,64 Millionen Menschen ein, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 15,7 Prozent. Und auch bei den jungen Zuschauern kam "Professor T." im Mittel auf einen zweistelligen Wert. Einen Sendetermin für die neuen Folge gibt es noch nicht.

Teilen