ZDF schickt "Professor T." in die zweite Staffel

© ZDF/Johanna Brinckman

Nach dem Quoten-Erfolg der ersten Staffel wird Matthias Matschke erneut für das ZDF in die Rolle des "Professor T." schlüpfen. Der Schauspieler verkörpert darin einen Kriminalpsychologen, der eine Art Mischung aus "Monk" und "Dr. House" darstellt.

Seine Wandlungsfähigkeit hat Matthias Matschke schon häufig unter Beweis gestellt - etwa in der inzwischen zu Amazon gewanderten Comedyserie "Pastewka", in der er den Bruder des Namensgebers spielt, oder auch in "Sketch History" und an der Seite von Anna Loos in der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn". Der Mainzer Sender war es nun auch, der Matschke die Rolle des "Professor T." anbot - ein kluger Schachzug, wie sich zeigte.

Die erste Staffel der Serie war im Februar mit im Schnitt mehr als viereinhalb Millionen Zuschauern auf der zweiten Krimi-Schiene am Samstagabend ein schöner Erfolg für das ZDF, das mit "Professor T." noch dazu auch beim jungen Publikum zweistellige Marktanteile verzeichnete. Der positive Zuspruch dürfte die Pläne für eine Fortsetzung beschleunigt haben: Wie DWDL.de am Rande der Fernsehmesse MIPTV in Cannes erfahren hat, soll die Kölner Firma Rowboat im Herbst mit der Produktion neuer Folgen beginnen.

Zuschauer-Trend: Professor T.



Matthias Matschke verkörpert in der Serie einen brillanten Kopf, der von seinen Uni-Studenten ebenso verehrt wie gefürchtet wird und trotz seiner Beleidigungen für die Ermittler der Kölner Kripo nicht selten die letzte Hoffnung ist, wenn es darum geht, mysteriöse Mordfälle aufzuklären - auf diese Weise erinnert "Professor T." ein Stück weit an die Sat.1-Serie "Einstein" mit Tom Beck, die in Folge sehr ordentlicher Quoten ebenfalls in eine zweite Staffel geschickt wird (DWDL.de berichtete). Auch Parallelen zu "Monk" und "Dr. House" sind unverkennbar.

Seinen Ursprung hat "Professor T." allerdings in Belgien, wo das Format bereits seit 2015 mit großem Erfolg auf Sendung ist. Auch in Frankreich wird demnächst ein lokaler "Prof T." die Ermittlungen aufnehmen.