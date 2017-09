Amazon macht mit den "Shannara Chronicles" weiter

© Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft

Der Streamingdienst Amazon Prime Video wird im Oktober mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel von "The Shannara Chronicles" beginnen. Wie schon bei der ersten Staffel sollen die Folgen auch diesmal wieder kurz nach der US-Premiere gezeigt werden.



14.09.2017 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 14.09.2017 - 11:23 Uhr

In den USA wird MTV die zweite Staffel seiner Serie "The Shannara Chronicles" im Oktober ausstrahlen - und auch hierzulande müssen sich Fans nicht länger gedulden. Wie Amazon jetzt angekündigt hat, werden die neuen Folgen nur einen Tag nach der US-Premiere via Amazon Prime Video zum Abruf bereitstehen. Los geht es am 12. Oktober. Analog zur US-Ausstrahlung wird Amazon jede Woche eine neue Folge im englischen Original sowie in der deutschen Synchronfassung veröffentlichen. Insgesamt umfasst die zweite Staffel zehn Episoden.

"The Shannara Chronicles" basiert auf der Bestseller-Reihe von Terry Brooks und ist in einem magischen Reich verortet, viele tausend Jahre nach der Zerstörung der uns bekannten Zivilisation. Die zweite Staffel des epischen Abenteuers spielt ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel. Elfenfürst Ander Elessedil (Aaron Jakubenko) hat die Ordnung in den Vier Landen nach dem Sieg über die Dämonen wiederhergestellt. Doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer: Die Bevölkerung ist durch das erneute Aufleben der Magie verunsichert und die mysteriöse Organisation The Crimson stützt die Welt in neues Chaos.

Neben Aaron Jakubenko ("Spartacus: War of the Damned") sind auch Austin Butler ("The Carrie Diaries") und Ivana Baquero ("Pans Labyrinth") sowie Manu Bennett ("Spartacus", "Der Hobbit") als Druide Allanon in der zweiten Staffel zu sehen.

Teilen