Neue Folgen: Dreharbeiten für "Jerks"-Fortsetzung starten

Im September beginnen die Dreharbeiten für zehn neue Folgen der Maxdome-Serie "Jerks", die zweite Staffel ist im kommenden Jahr zu sehen. Wie gehabt laufen die neuen Folgen nach der Maxdome-Premiere bei ProSieben.



15.09.2017 - 11:15 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2017 - 11:15 Uhr

"Einmal Jerk, immer Jerk", sagte Christian Ulmen im Mai, als bekannt wurde, dass Maxdome seine Serie "Jerks" um eine zweite Staffel verlängert (DWDL.de berichtete). Und er versprach: "Da geht noch einiges." Im September starten nun die zweimonatigen Dreharbeiten für insgesamt zehn neue Folgen der Serie mit Ulmen und Fahri Yardim. Im ersten Halbjahr 2018 sind diese dann bei Maxdome zu sehen, im Anschluss daran laufen die Folgen wie schon in diesem Jahr bei ProSieben.

"Jerks" war in jüngster Vergangenheit eines der wenigen Serien-Aushängeschilder von ProSiebenSat.1, entsprechend stolz zeigten sich die Verantwortlichen, wenn man mit ihnen über "Jerks" sprach. Im TV erzielte die erste Staffel zwischenzeitlich bis zu 13,5 Prozent Marktanteil, endete allerdings bei weniger als sieben Prozent. Da nicht bekannt ist, wie viele Menschen die Serie schon zuvor bei Maxdome gesehen haben, sind die Zahlen schwer einzuschätzen. Laut eigenen Angaben kommt Maxdome auf mehr als eine Million User.

Vor und hinter der Kamera wird sich in der zweiten Staffel nichts ändern: Produziert werden die Folgen erneut von Talpa Germany, Christian Ulmen führt abermals Regie. Inhaltlich knüpfen die neuen Folgen dort an, wo die erste Staffel geendet hat: Christian Ulmen kämpft nach einem verpatzten Heiratsantrag um die enttäuschte Emily. Immer tatkräftig an seiner Seite: Kumpel Fahri Yardim, der ihn meist in noch größere Schwierigkeiten bringt. Die zwei Freunde ecken an, reagieren unverhältnismäßig und scheitern kläglich an den Herausforderungen ihres Alltags. Bei einer Massage kommt es zur sexuellen Belästigung, ein Tauchkurs im Schwimmbecken endet schon mal lebensgefährlich und eine Motorradtour in einer Verfolgungsjagd.

