ProSieben Maxx macht den Mittwoch zum Comedyabend

Bei ProSieben Maxx steht der Mittwochabend in Kürze ganz im Zeichen der Comedy. Der Männerkanal setzt dabei unter anderem auf die bislang nur im Bezahlfernsehen gesendete apokalyptische Comedyserie "The last Man on Earth" mit Will Forte.



17.09.2017 - 11:54 Uhr von Marcel Pohlig 17.09.2017 - 11:54 Uhr

ProSieben Maxx renoviert seinen Mittwoch, an dem man derzeit noch "Vikings" sendet, und richtet diesen ab Oktober vollends auf Comedy aus. Eröffnet wird der Abend ab dem 4. Oktober von einer Doppelfolge "Two and a Half Men", das am Freitagabend Platz macht für Animefilme und auf den Mittwochabend umzieht. Im Anschluss daran nimmt ProSieben Maxx die apokalyptische Comedyserie "The Last Man on Earth" ins Programm. Bei der Serie handelt es sich um eine Free-TV-Premiere.

In "The Last Man on Earth" geht es um Phil Miller, der im Jahre 2022 der nach einer Virusepidemie der letzte Mensch auf Erden ist. Miller war früher ein durchschnittlicher Mann, der seine Familie liebte, seinen Job aber hasste. Nun ist er alleine und gibt die Hoffnung nicht auf, doch noch einen weiteren Überlebenden zu finden wofür er durch die USA zieht. Gespielt wird Phil Miller von Will Forte. ProSieben Maxx beginnt mit der ersten Staffel und sendet "The Last Man on Earth" ebenfalls in Doppelfolgen ab 21:10 Uhr. im Anschluss steht auch in Zukunft wie bisher "RAW" auf dem Programm.

"The Last Man on Earth" war bislang nur im Pay-TV bei ProSieben Fun zu sehen. Dort drückt man unterdessen auf die Tube und sendet bereits am dem 27. September immer mittwochs um 22:25 Uhr die dritte Staffel in Doppelfolgen. In den Staaten startet in Kürze bereits die vierte Staffel der Comedyserie bei Fox.

