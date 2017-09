ProSieben Fun nimmt Musikserie "Star" ins Programm

© ProSieben FUN

Den Donnerstagabend bespielt ProSieben Fun noch bis Ende des Monats mit der US-Serie "Empire". Und auch nach dem Staffelfinale bleibt es beim Bezahlsender donnerstags musikalisch: ProSieben Fun zeigt die Deutschlandpremiere von "Star".



17.09.2017 - 12:22 Uhr von Marcel Pohlig 17.09.2017 - 12:22 Uhr

Auch nach dem Staffelfinale von "Empire" setzt ProSieben Fun am Donnerstagabend weiterhin auf musikalisch angehauchte Serien. Das Drama "Star" wird dort nämlich auf "Empire" folgen. Der Bezahlsender möchte auch "Star" in Doppelfolgen senden und startet die Serie, die in den Staaten bei Fox beheimatet ist, am 5. Oktober zur besten Sendezeit. In den Staaten startet in Kürze bereits die zweite Staffel, übrigens mit einem "Empire"-Crossover.

In der Serie "Star" geht es um Star Davies, die es in ihrem bisherigen Leben nicht leicht gehabt hat. Nachdem die junge Frau ihre Mutter verloren hatte, wuchs sie in verschiedenen Pflegefamilien auf - ebenso wie ihre kleine Schwester Simone. Doch Star lässt sich davon nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Sie will als Sängerin berühmt werden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Alexandra und Simone gründet Star eine Band. Unterstützt werden sie dabei von Carlotta und Jahil, der durch die drei wieder Fuß im Musikgeschäft fassen will.

Einen Abend vor der Premiere von "Star" gibt es unterdessen ein Wiedersehen mit der britischen Sitcom "Plebs". ProSieben Fun belässt es hierbei allerdings bei einer Wiederholung der zweiten Staffel, die mittwochs um 20:55 Uhr in Doppelfolgen zu sehen ist. Auch bei Sat.1 Emotions steht die Wiederholung einer britischen Serie bevor. Der Bezahlsender wird ab dem 6. Oktober das Drama "The Five" wiederholen. Geplant sind auch hiervon Doppelfolgen, die um 23:25 Uhr starten.

