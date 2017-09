Jauchs Handschlagvertrag mit RTL geht bis 2018

© RTL / Stefan Gregorowius

Zuletzt hat es viele Gerüchte über die Zukunft von "Wer wird Millionär?" gegeben, ausgelöst wurden sie von Günther Jauch selbst. Nun ist klar: Bis Mitte 2018 geht es auf jeden Fall weiter. Jauch würde gerne auch bis 2019 machen, dann steht das 20-jährige Jubiläum von "Wer wird Millionär?" an.



18.09.2017 - 14:04 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2017 - 14:04 Uhr

"Wer wird Millionär?" wird bis mindestens Mitte 2018 bei RTL zu sehen sein, so lange läuft der Handschlagvertrag, den Moderator und Sender haben. Jauch hofft, die Show sogar mindestens noch ein Jahr länger machen zu können, dann würde das Quiz 20 Jahre alt werden. "Ich hoffe, dass ich auch noch den 20. Geburtstag feiern kann", sagte er gegenüber dem Kölner "Express".

RTL bestätigte gegenüber der dpa die Laufzeit bis mindestens 2018. Über eine Verlängerung des Handschlagsvertrags werde von Jahr zu Jahr entschieden. In den vergangenen Wochen gab es aber durchaus Spekulationen über ein mögliches Aus des Dauerbrenners. Jauch selbst hielt in einem Interview die Zukunft der Sendung offen, Moderator und Sender versuchten danach öffentlich zu beschwichtige - ein Ende der Sendung stehe nicht im Raum.

Dennoch ist "Wer wird Millionär?" inzwischen kein Selbstläufer mehr: Die neue Staffel präsentiert sich seit Mitte August in wenig bestechender Form, erst in der vergangenen Woche setzte es mit 3,33 Millionen Zuschauern und 8,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ein neues Allzeit-Tief in beiden wichtigen Zuschauergruppen. Demnächst wird die Quizshow in eine mehrwöchige Pause verschwinden, weil RTL stattdessen lieber Doppelfolgen von "Bauer sucht Frau" zeigt. Im Dezember soll es dann wie gewohnt mit neuen Folgen weitergehen (DWDL.de berichtete).

Update (16:50 Uhr): Zunächst war an dieser Stelle zu lesen, dass Günther Jauch seinen Vertrag mit RTL bis 2019 verlängert hat. Einen entsprechenden Bericht hatte der "Express" veröffentlicht. Das ist allerdings falsch. Wie RTL gegenüber der dpa erklärte (siehe oben) läuft die aktuelle Vereinbarung bis 2018.

Teilen