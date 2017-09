"Kevin Can Wait" geht im Oktober bei Amazon weiter

© CBS

In wenigen Tagen startet in den USA die zweite Staffel der Sitcom "Kevin Can Wait", nur wenige Wochen später bringt Amazon die Folgen auch nach Deutschland. Ab Mitte Oktober gibt es jede Woche eine neue Episode.



18.09.2017 - 16:16 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2017 - 16:16 Uhr

Mit "Kevin Can Wait" hat sich Kevin James im vergangenen Jahr zurückgemeldet, für den Schauspieler war es die erste große Hauptrolle in einer Sitcom nach "King of Queens". Tatsächlich wiesen beide Serien erstaunlich viele Parallelen auf, am Ende der ersten Staffel von "Kevin Can Wait" stieß schließlich sogar seine frühere Serien-Frau Leah Remini zum Cast hinzu. In den neuen Folgen wird sich das wohl noch verschärfen: Remini wird neue Hauptdarstellerin, Erinn Hayes ist raus.

Die neuen Folgen der zweiten Staffel werden in Deutschland ab dem 17. Oktober wöchentlich bei Amazon Prime Video zu sehen sein, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Wie schon bei der ersten Staffel setzt Amazon auch jetzt wieder auf wöchentlich neu erscheinende Episoden. Viele Folgen auf einen Schlag könnte man auch nicht online stellen, die zweite Staffel startet in den USA nämlich erst am 25. September bei CBS. Der erste Durchlauf feiert seine Free-TV-Premiere im deutschsprachigen Raum wohl beim ORF: Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich gerade erst die Ausstrahlungsrechte gesichert.

Inhaltlich werden die Veränderungen im Cast so erklärt: Für den pensionierten Cop Kevin Gable (Kevin James) ändert sich alles. Seine Ehefrau Donna ist gestorben und Kevin muss nun als alleinerziehender Vater den Alltag mit seiner Familie bewältigen. Um seine Kinder zu versorgen, kehrt er wieder ins Arbeitsleben zurück und nimmt einen Job in der Sicherheitsfirma von Vanessa Cellucci (Leah Remini) an. Wie schon bei ihrem gemeinsamen Undercover-Einsatz macht ihm das ungewöhnliche Verhältnis zu seiner Kollegin das Leben nicht unbedingt leichter. Kann Kevin den Spagat zwischen Familie und Job meistern?

