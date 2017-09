ProSiebenSat.1: Ebeling will weiter zukaufen

© ProSiebenSat.1

Die Kriegskasse bei ProSiebenSat.1 ist gut gefüllt - und offenbar will Konzernchef Thomas Ebeling auch künftig in branchenfremde Unternehmen investieren. Derzeit gibt es zehn potenzielle Übernahmeziele.



19.09.2017 - 19:12 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2017 - 19:12 Uhr

Weil das TV-Werbegeschäft schwächelt, will ProSiebenSat.1 auch künftig in andere Bereiche investieren. Derzeit beschäftige man sich mit zehn möglichen Zukäufen, das sagte Vorstandschef Thomas Ebeling laut der Nachrichtenagentur Reuters am Montag bei einer nicht-öffentlichen Investorenveranstaltung der Berenberg-Bank. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte das. Demnach befinden sich unter den zehn Übernahmezielen vier aus dem Online-Handel, vier im Bereich der TV-Produktion und zwei Online-Unterhaltungsanbieter.

Ende des vergangenen Jahres hatte sich der Medienkonzern durch eine Kapitalerhöhung 500 Millionen Euro frisches Kapital geholt, weitere Millionen kamen hinzu, als man einige Beteiligungen verkaufte. Von diesem Geld ist offenbar noch ein großer Teil vorhanden, im Juni kaufte Ebeling die Mehrheit an an der Jochen Schweizer GmbH. Dem Vernehmen nach zahlte ProSiebenSat.1 damals rund 100 Millionen Euro - genügend Geld für weitere Übernahmen dürfte also vorhanden sein.

ProSiebenSat.1 verprellte zuletzt seine Anleger, als man sinkende TV-Werbeerlöse in Aussicht stellte. Gleichzeitig kündigte Ebeling einen Konzernumbau an (DWDL.de berichtete). Inzwischen geht der Konzernchef davon aus, dass die Einnahmen aus der TV-Werbung in diesem Jahr um rund 1,9 Prozent zulegen werden.

