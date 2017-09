Sony Channel zeigt französische Dramedy "Call my Agent!"

© France Télévisions

In Frankreich befindet sich "Dix pour cent" gerade in der Planungsphase für eine dritte Staffel, hierzulande ist die Serie über eine Pariser Schauspiel-Agentur bald unter dem Titel "Call my Agent!" zu sehen. Der Sony Channel hat die Rechte erworben.



22.09.2017 - 10:25 Uhr von Alexander Krei 22.09.2017 - 10:25 Uhr

Der Sony Channel legt seinen Fokus weiter auf europäische Seiren und hat sich jetzt Nachschub aus Frankreich gesichert. Ab dem 16. November strahlt der Pay-TV-Sender donnerstags um 21:10 Uhr die erste Staffel von "Call my Agent!" aus, die im Original unter dem Titel "Dix pour cent" zu sehen ist. Die Dramedy wird als Deutschland-Premiere ausgestrahlt und soll im Anschluss auch in den Mediatheken von Entertain, Vodafone und Unitymedia zum Abruf bereitstehen.

"Call my Agent!" erzählt ebenso gnadenlos wie humorvoll vom Daily Business einer Schauspielagentur im Herzen von Paris, die wie in Frankreich üblich zehn Prozent der Schauspieler-Gage als Agenturvergütung bekommt. Im Mittelpunkt steht ein Team aus vier Agenten. Hinzu kommen Gaststars wie Cécile de France ("The Young Pope"), Francois Berléand ("The Transporter") und Audrey Fleurot ("Ziemlich beste Freunde).

In Frankreich wurden bereits zwei Staffeln der Serie ausgestrahlt, eine dritte befindet sich aktuell in Vorbereitung. 2016 war "Call my Agent!" bei den International Emmys in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" nominiert, beim Seriencamp gewann sie zudem den Jury-Preis.

