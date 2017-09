"Little Big Stars": sixx zeigt amerikanische Originalversion

© NBC

In Deutschland war "Little Big Stars" im Frühjahr bei Sat.1 und mit Thomas Gottschalk kein Hit. Dennoch schafft es nun auch das amerikanische Original nach Deutschland: sixx hat angekündigt, "Little Big Shots" in sein Programm zu nehmen.



24.09.2017 - 10:23 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 10:23 Uhr

Im Schnitt fast 13 Millionen Zuschauer sahen die erste Staffel von "Little Big Shots" im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten. Das war Grund genug für Sat.1, sich an eine eigene Version zu wagen, für die man sogar Thomas Gottschalk verpflichtete. Ein Erfolg war das hierzulande "Little Big Stars" getaufte und der Schere zum Opfer gefallene Format im Frühjahr allerdings nicht: Mit nur fünf Prozent fiel die Show zum Ende hin auf ein bitteres Tief. Dennoch schafft es nun auch die amerikanische Orignalversion nach Deutschland.

Die läuft allerdings nicht auf einem der großen Sender von ProSiebenSat.1, sondern lediglich bei sixx. Der Frauensender hat angekündigt, die Show immer sonntags im Vorabendprogramm auszustrahlen. Dort wird Moderator Steve Harvey künftig immer um 19:20 Uhr die kleinen Talente begrüßen. Die Sendung wird dabei übrigens nicht ihren Originaltitel "Little Big Shots" tragen, sondern wird entsprechend der gefloppten Sat.1-Version als "Little Big Stars – Amerika" ausgestrahlt. Los geht es bei sixx bereits am 8. Oktober. Bislang wiederholt sixx auf dem Sendeplatz noch das Magazin "red.Style".

Teilen