Kloiber in Kauflaune: TMG steigt bei Load Studios ein

Die Tele München Gruppe (TMG) hat die nächste Firmenbeteiligung angekündigt: Das Medienunternehmen kauft sich bei den erst in diesem Jahr gegründeten Load Studios ein. Dort werden vor allem kurze Inhalte für soziale Netzwerke und mobile Plattformen produziert.



26.09.2017 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2017 - 11:40 Uhr

Herbert Kloibers TMG ist in Kauflaune: Nachdem man Anfang des Jahres die Mehrheit an Odeon Film übernommen hatte und danach auch beim US-Unternehmen Storied Media eingestiegen war, folgt nun die nächste Beteiligung. Die TMG steigt bei den erst Anfang 2017 gegründeten Load Studios ein. Wie hoch die Beteiligung ist, gaben die Unternehmen nicht bekannt. Die TMG spricht lediglich von einer "signifikanten Minderheitsbeteiligung". Auch über den Kaufpreis haben die Unternehmen keine Angaben gemacht.

Mit der Beteiligung investiert TMG in den Digitalbereich. Die Load Studios mit Sitz in Berlin sind spezialisiert auf die Produktion und Distribution von sogenannten Short-Form-Content-Formaten für soziale Netzwerke und mobile Plattformen. Ziel der Beteiligung sei es, im Bereich des stark wachsenden digitalen Contents neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Load-Studios-Gründer Georg Ramme, der zuvor Global Managing Director bei der Endemol Shine Group war und unter anderem Endemol beyond gründete, bleibt auch künftig an Bord und führt das Unternehmen operativ. Bernd Wendeln, Head of Corporate Development & M&A bei TMG, übernimmt den Beiratsvorsitz des Unternehmens.

TMG-Geschäftsführer Herbert L. Kloiber sagt: "Die Investition in Load Studios passt hervorragend zu unserem strategischen Ziel, in der Unternehmensentwicklung neue Potenziale zu heben und sie in unser bereits bestehendes Geschäftsmodell zu integrieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf die Möglichkeit, dem Markt mit innovativem Content zu begegnen." Georg Ramme ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit TMG, die als dynamisches und integriertes Medien- und Beteiligungsunternehmen komplementär perfekt zu uns passt. Mit TMG können wir weiter wachsen und die Load Studios internationalisieren."

Mit Herbert L. Kloiber an der Spitze investiert die TMG verstärkt im Digitalbereich. Ab dem Ende des Jahres wird er den Medienkonzern alleine führen, sein Vater Herbert G. Kloiber hatte bereits im vergangenen Jahr seinen Abschied zum Dezember 2017 angekündigt. Kloiber senior kündigte damals zudem auch eine Bereinigung des Portfolios an, so verkaufte man zuletzt unter anderem den österreichischen Privatsender ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe. Hinzu kommen nun verstärkt die Investitionen, die Kloiber junior tätigt.

