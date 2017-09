RTL II schickt Geissens undercover nach Mallorca

© RTL II

Wenn sich "Die Geissens" Mitte Oktober bei RTL II zurückmelden, dann wird zunächst ein Undercover-Special der Dokusoap zu sehen sein. Eine Woche später geht's mit den Reimanns weiter. Zudem schraubt der Sender am Wochenend-Programm.



27.09.2017 - 08:27 Uhr von Alexander Krei 27.09.2017 - 08:27 Uhr

Aktuell behilft sich RTL II montags noch mit seiner neuen Dokusoap "Echt Familie - Das sind wir", doch angesichts von zuletzt kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (DWDL.de berichtete), wird sich der Sender allmählich der Rückkehr der Geissens entgegensehnen - wohl wissend, dass auch die Millionärs-Familie in der Vergangenheit nicht gerade mit glänzenden Einschaltquoten belohnt wurde.

Inzwischen steht ein Termin für die Rückkehr ins Programm fest: Ab dem 16. Oktober zeigt RTL II auf dem bewährten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr neue Folgen. Los geht es jedoch mit dem Special "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie auf Weltreise", das Carmen und Robert Geiss nach Mallorca bringt - allerdings "undercover". Dafür unterziehen sie sich einem professionellen Make-over und brechen Richtung Schinkenstraße auf.

Damit die Tarnung nicht vorschnell auffliegt, wird ein Ablenkungsprogramm engagagiert: Sophia Wollersheim übernimmt diesen Job und soll gemeinsam mit einem Robert-Geiss-Double die Blicke an der Playa de Palma auf sich ziehen. Eine Woche später wird RTL II derweil mit den regulären "Geissens"-Folgen weitermachen. Die Dokusoap läuft dann im Zusammenspiel mit der neuen Staffel von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben".

Unterdessen hat RTL II Veränderungen für sein Programm am Samstag in Aussicht gestellt. Dort gbt es fortan in der Daytime Eigenproduktionen zu sehen, nachdem man sich dort zuletzt mit Spielfilmen ziemlich schwer tat. Bereits vom kommenden Wochenende an setzt der Sender zwischen 12 und 20 Uhr auf "Die Schäppchenhäuser Spezial", "Die Bauretter", "Zuhause im Glück" und "Babys! Kleines Wunder - großes Glück".

