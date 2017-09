Zwei deutsche Nominierungen bei International Emmys

© IAoTVAaS

Ende November heißt es gleich doppelt Daumen drücken: Bei den diesjährigen International Emmy Awards gibt es nämlich auch zwei deutsche Nominierungen. In beiden Fällen ist das ZDF involviert. Wer auf eine Auszeichnung hoffen darf...



27.09.2017 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 27.09.2017 - 14:33 Uhr

Wenn am 20. November in New York die International Emmys verliehen werden, dann wird auch die deutsche Delegation wieder auf Auszeichnungen hoffen können. Auf immerhin zwei Nominierungen hat es Deutschland in diesem Jahr gebracht - und in beiden Fällen ist das ZDF involviert. So handelt es sich einerseits um die ZDF-Serie "Familie Braun", die von Polyphon produziert wurde, sowie um die Schauspielerin Sonja Gerhardt, die in "Ku'damm 56" eine der Hauptrollen spielte. Hinter dem Mehrteiler steht die Produktionsfirma UFA Fiction.

Gerhardt ist als Beste Schauspielerin zusammen mit Kolleginnen aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika nominiert, "Familie Braun" muss sich in der Kategorie "Short-Form Series" gegen Produktionen aus Argentinien, Kanada und Brasilien behaupten. Mit gleich neun Nominierungen führt das brasilianische Fernsehen die diesjährige Nominierten-Liste bei den International Emmys an, gefolgt von Großbritannien und Japan. Insgesamt werden Ende November im elf Emmys sowie zwei Special Awards verliehen.

Die iEmmy-Nominierungen im Überblick

Arts Programming

Hip-Hop Evolution - The Foundation

Banger Films

Kanada

Banger Films Kanada Never-Ending Man: Hayao Miyazaki

NHK

Japan

NHK Japan Portátil

Porta Dos Fundos

Brasilien

Porta Dos Fundos Brasilien Robin de Puy - Ik ben het allemaal zelf (Robin's Road Trip)

Talent United / AVROTROS / CoBO

Niederlande

Best Performance by an Actor

Julio Andrade in Um Contra Todos (One Against All)

Fox Networks Groups Brazil / Conspiração Filmes

Brasilien

in Um Contra Todos (One Against All) Fox Networks Groups Brazil / Conspiração Filmes Brasilien Kenneth Branagh in Wallander

Left Bank Pictures / Yellow Bird / BBC / TKBC

Großbritannien

in Wallander Left Bank Pictures / Yellow Bird / BBC / TKBC Großbritannien Zanjoe Marudo in Maalaala Mo Kaya (Remembering)

ABS-CBN Corporation

Philippinen

in Maalaala Mo Kaya (Remembering) ABS-CBN Corporation Philippinen Kad Merad in Baron Noir

Kwaï / Canal+ Creation originale / Pictanovo

Frankreich

Best Performance by an Actress

Adriana Esteves in Justiça (Above Justice)

TV Globo

Brasilien

in Justiça (Above Justice) TV Globo Brasilien Anna Friel in Marcella

Buccaneer Media / Netflix

Großbritannien

in Marcella Buccaneer Media / Netflix Großbritannien Sonja Gerhardt in Ku'damm 56 (Ku'damm 56 - Rebel With a Cause)

UFA Fiction GmbH / ZDF

Deutschland

in Ku'damm 56 (Ku'damm 56 - Rebel With a Cause) UFA Fiction GmbH / ZDF Deutschland Thuso Mbedu in Is'thunzi

Mzansi Magic / Rapid Blue

Südafrika

Comedy

Alan Partridge's Scissored Isle

Baby Cow Productions

Großbritannien

Baby Cow Productions Großbritannien Callboys

Woestijnvis / FBO

Belgien

Woestijnvis / FBO Belgien Rakugo The Movie

East Entertainment, Inc. / NHK

Japan

East Entertainment, Inc. / NHK Japan Tá No Ar: a TV na TV (On Air: TV on TV)

TV Globo

Brasilien

Documentary

EXODUS: Our Journey to Europe

KEO Films / BBC 2

Großbritannien

KEO Films / BBC 2 Großbritannien The Phone of the Wind: Whispers to Lost Families

NHK

Japan

NHK Japan Le Studio de la Terreur (Terror Studios)

Capa Presse / CANAL+ / Creative Europe / Region Ile-de-France

Frankreich

(Terror Studios) Capa Presse / CANAL+ / Creative Europe / Region Ile-de-France Frankreich Tempestad

Pimienta Films / Cactus Films / Terminal Films

Mexiko

Drama Series

Justiça (Above Justice)

TV Globo

Brasilien

(Above Justice) TV Globo Brasilien Mammon II

NRK Drama / SVT / DR / YLE FEM / Nordvision Fund

Norwegen

NRK Drama / SVT / DR / YLE FEM / Nordvision Fund Norwegen Moribito: Guardian of the Spirit

NHK

Japan

NHK Japan Wanted

Matchbox Pictures (NBCUniversal)

Australien

Non-English U.S. Primetime Program

Hasta Que Te Conocí ( Until I Met You)

Disney Media Distribution / Somos Producciones / IGSFA Management LLC / BTF Media

USA

( Until I Met You) Disney Media Distribution / Somos Producciones / IGSFA Management LLC / BTF Media USA La Voz Kids

Talpa Holding / Talpa B.V. / Talpa Media USA Inc. / Red Orange Productions LLC. / Telemundo / NBC Universal Television Group / Warner Horizon / Warner Bros. Entertainment Inc.

USA

Talpa Holding / Talpa B.V. / Talpa Media USA Inc. / Red Orange Productions LLC. / Telemundo / NBC Universal Television Group / Warner Horizon / Warner Bros. Entertainment Inc. USA Odisea de los Niños Migrantes ( South to North: Migrant Children)

NatGeo Mundo / Fox Networks Group Latin America / National Geographic Channel Latin America / Anima Films

USA

( South to North: Migrant Children) NatGeo Mundo / Fox Networks Group Latin America / National Geographic Channel Latin America / Anima Films USA Sr. Ávila

HBO Latin America / Lemon Films

USA

Non-Scripted Entertainment

Escuela para Maridos Colombia

Fox Network Groups Latin America / Fox Telecolombia

Kolumbien

Fox Network Groups Latin America / Fox Telecolombia Kolumbien Fan Pan Tae Super Fan

Thai Broadcasting Company Limited / Workpoint Entertainment Public Company Limited

Thailand

Thai Broadcasting Company Limited / Workpoint Entertainment Public Company Limited Thailand Sorry Voor Alles (Sorry About That)

VRT / Warner Bros International Television Production België

Belgien

(Sorry About That) VRT / Warner Bros International Television Production België Belgien Taskmaster

Avalon Television

Großbritannien

Short-Form Series

Ahi Afuera

Studio + / Iconoclast

Argentinien

Studio + / Iconoclast Argentinien The Amazing Gayl Pile

LaRue Entertainment

Kanada

LaRue Entertainment Kanada Crime Time

Studio + / John Doe Productions / 22H22

Brasilien

Studio + / John Doe Productions / 22H22 Brasilien Familie Braun (The Braun Family)

Polyphon / ZDF German Television

Deutschland

Telenovela

30 Vies - Isabelle Cousineau

Aetios Productions Inc.

Kanada

Aetios Productions Inc. Kanada Kara Sevda ( Endless Love)

Ay Yapım

Türkei

( Endless Love) Ay Yapım Türkei Totalmente Demais ( Total Dreamer)

TV Globo

Brasilien

( Total Dreamer) TV Globo Brasilien Velho Chico ( Old River)

TV Globo

Brasilien

TV Movie/Mini-Series

Alemão (Alemão : Both Sides of the Operation)

TV Globo

Brasilien

(Alemão : Both Sides of the Operation) TV Globo Brasilien Ne m'abandonne pas (Don't Leave Me)

Scarlett Production / France Télévisions

Frankreich

(Don't Leave Me) Scarlett Production / France Télévisions Frankreich Reg

LA Productions Ltd / BBC

Großbritannien

LA Productions Ltd / BBC Großbritannien Tokyo Trial

Don Carmody Television Inc. / NHK / FATT Productions B.V.

Japan

Teilen