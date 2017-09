Sky rührt kräftig die Werbetrommel für "Babylon Berlin"

© Sky

Rund 40 Millionen Euro lassen sich Sky und die ARD ihr Prestige-Projekt "Babylon Berlin" kosten - da will man nun auf den letzten Metern natürlich auch nicht am Werbebudget sparen. Das Media-Budget liegt im achtstelligen Bereich.



27.09.2017 - 16:40 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2017 - 16:40 Uhr

Mit einem Mediabudget im achtstelligen Bereich wirbt Sky für die neue Serie "Babylon Berlin", die man gemeinsam mit der ARD Degeto und Beta Film in Auftrag gegeben hat und die am 13. Oktober nun ihre Premiere im Pay-TV feiern wird. Die ganze Kampagne steht unter dem Motto "Willkommen in der Stadt der Sünde". Die acht unterschiedlichen Motive inszenieren die Inhalte auf doppeldeutige Weise und greifen die zentralen Attribute der Serie auf: den Kriminalfall, die facettenreichen Charaktere und das Berlin im historischen Kontext der 20er Jahre, das geprägt war von Glamour vs. Armut, der jungen Weimarer Republik vs. ein korruptes politisches System und von Rauheit und Prostitution.

Sky setzt auf klassische überregionale Print-, Display- und OOH-Schaltungen, Megaposter an hochfrequentierten Plätzen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln und München. Den Trailer zur Serie zeigt man natürlich auf der eigenen Sky-Plattform, daneben aber auch in Kinos. Dazu kommt Kommunikation auf den Social-Media-Kanälen, in der die verschiedenen Charaktere der Serie in den Fokus gestellt werden.

Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland: "Zur exklusiven TV-Premiere von 'Babylon Berlin' starten wir die größte Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky. Mit einzigartigen, emotionalen und atmosphärischen Motiven überraschen wir, sorgen für einen Blickfang und große Aufmerksamkeit. So wie die Serie selbst, stellt auch die Kampagne die verschiedenen Gesichter des Berlins der 20er Jahre von glamourösen bis düsteren Ereignissen dar."

