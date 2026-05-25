Mit einem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent sortierte sich 3sat am Pfingstsonntag im Senderranking auf Platz 8 ganz knapp hinter Sat.1 und ProSieben ein. Für den Sender war es gemessen am Tagesmarktanteil damit der erfolgreichste Tag seit Silvester - zum Vergleich: Der Senderschnitt liegt in diesem Jahr bislang bei 1,3 Prozent. Gelungen ist der Erfolg am Pfingstsonntag, indem man den ganzen Tag über Klassiker aus den 1960er Jahren gezeigt hat.
So lief ab 11:20 Uhr der Abenteuer-Vierteiler "Die Schatzinsel". Die Reichweite steigerte sich von anfänglich rund 200.000 im Verlauf auf rund 380.000. Dadurch kletterte auch der Marktanteil, der schon zu Beginn bei starken 3,3 Prozent lag, auf in der Spitze 5,0 Prozent an. Es war das ältere Publikum, das der Klassiker einsammeln konnte, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's im Verlauf hingegen Stück für Stück bergab von anfänglich 1,7 auf zuletzt 0,7 Prozent Marktanteil.
Am Vorabend kam "Der Schatz der Azteken" mit im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dann auf 3,6 Prozent Marktanteil, "Die Pyramide des Sonnengottes" lag mit einer Gesamt-Reichweite von 410.000 bei 3,3 Prozent. In der Primetime war das Film-Material dann neuer, der Erfolg aber genauso groß: "Robin Hood - König der Diebe" sicherte sich mit 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 3,3 Prozent - und diesmal lief es auch bei den Jüngeren gut: In der Altersgruppe 14-49 wurde ein Marktanteil von 2,6 Prozent erzielt.
Noch stärker als 3sat schnitt am Sonntag aber Sat.1 Gold ab, das mit 3,8 Prozent Tagesmarktanteil sogar auf Rang 5 im Senderranking lag und vor Sat.1 und ProSieben der stärkste Sender von ProSiebenSat.1 war. Hier sorgte "Richterin Barbara Salesch" in den Morgenstunden schon für bis zu 8,0 Prozent Marktanteil. Ab 9:38 Uhr sahen 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, bei "Richter Alexander Hold" ging's im Anschluss sogar auf bis zu 9,0 Prozent und 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauf. Zum Vergleich: "Kitchen Impossible" hatte bei Vox in der Primetime eine durchschnittliche Reichweite von 440.000. Am Nachmittag erzielte dann auch noch "K11" über viele Stunden Marktanteile über der 4-Prozent-Marke.
Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;