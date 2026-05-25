Wie schon an Weihnachten und Ostern ließ RTL auch an Pfingsten wieder Günther Jauch zum Feiertagsdienst anrücken und wurde dafür mit guten Quoten belohnt: 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren ähnlich viele wie am Ostersonntag, obwohl das sommerliche Wetter diesmal zu alles in allem deutlich geringerer TV-Nutzung geführt hat. Der Marktanteil lag somit beim Gesamtpublikum bei sehr guten 15,7 Prozent.

Damit musste sich Jauch nur der "Tatort"-Wiederholung im Ersten geschlagen geben, die mit 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 18,6 Prozent erreichte. Das ZDF zeigte mit dem Inga-Lindström-Film "Jemand liebt dich" ebenfalls nur eine Wiederholung und sortierte sich mit im Schnitt 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 12,9 Prozent Marktanteil hinter RTL ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das ZDF mit nur 2,8 Prozent Marktanteil nichts zu melden, doch auch der "Tatort" blieb mit 9,8 Prozent Marktanteil diesmal einstellig.

Sowohl in der klassischen als auch der erweiterten Zielgruppen-Definition setzte sich hingegen "Wer wird Millionär"ganz an die Spitze: Bei den 14- bis 59-Jährigen holte Jauch einen Marktanteil von 13,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 15,0 Prozent. In der Altersgruppe 14-49 lag Sat.1 aber auf Augenhöhe mit RTL: 0,4 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe sahen sich "WWM" an, in Sat.1 kam die Free-TV-Premiere von "Alles steht Kopf 2" mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil. Dem Animationsfilm fehlte allerdings das ältere Publikum, schon bei den 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 9,8 Prozent deutlich niedriger aus, die Gesamt-Reichweite war mit 0,82 Millionen recht überschaubar.

Sat.1 hatte für den gesamten Pfingstsonntag das "Familienfilmfest" ausgerufen, die Quoten waren aber recht unspektakulär. Mit Filmen wie "Kung Fu Panda 3", "Die Monster Uni", "Wall-E", "Ratatouille" und "Alles steht Kopf" erzielte Sat.1 den Tag über bei den 14- bis 49-Jährigen Marktanteile zwischen 6,7 und 9,2 Prozent, insgesamt sahen aber nie mehr als 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. ProSieben blieb unterdessen in der Primetime mit 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für den Film "The Fall Guy" blass, "The Equalizer 2" steigerte sich am späten Abend noch auf 7,9 Prozent. Beide Filme erreichten insgesamt knapp unter 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;