Britt Hagedorn stylt demnächst Frauen ab 40 um

Ende Oktober startet bei Sat.1 Gold eine neue Makeover-Show, in der Britt Hagedorn Frauen ab 40 ein neues Aussehen verpasst. Der Fokus des Umstylings liegt aber nicht zwangsläufig auf der äußeren Schönheit, heißt es vom Sender.



28.09.2017 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 28.09.2017 - 14:17 Uhr

Bei den Screenforce Days im Sommer hat Sat.1 Gold eine Reihe von neuen Eigenproduktionen angekündigt, darunter unter anderem auch eine Makeover-Show mit Britt Hagedorn. Nun hat man für "Mein schönstes Ich" auch einen Sendetermin bekanntgegeben: Die neue Sendung ist ab dem 26. Oktober immer donnerstags zur besten Sendezeit in Sat.1 Gold zu sehen. Britt ersetzt damit Jochen Bendels "Haustier sucht Herz", das seit der vergangenen Woche auf diesem Sendeplatz läuft.

In "Mein schönstes Ich" geht es um Frauen ab 40, die umgestylt werden. An der Seite von Britt Hagedorn steht der Visagist Andrej Baranow, zusammen werden sie die Frauen beraten und bei ihrem Makeover begleiten. Den Fokus will man aber nicht nur auf die "äußere Schönheit" legen, sondern die Frauen auch bei der Lebensgestaltung insgesamt begleiten. Und warum nun gerade Frauen ab 40? Vom Sender heißt es dazu: "In diesem Alter sind viele Frauen angekommen. Beruflich und privat. Höchste Zeit, sich wieder sich selbst und den eigenen Hobbys zu widmen."

