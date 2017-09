Amazon lässt drei neue Sci-Fi-Serien entwickeln

© Amazon

Nachdem Amazon zuletzt einige Serien beendet hatte und sich künftig stärker auf große Event-Formate fokussieren will, die weltweit ein großes Publikum erreichen, wurde nun bekannt, dass man drei neue Sci-Fi-Serien entwickeln lässt.



Amazon hat in den vergangenen Wochen und Monaten einige seiner teuren Serien eingestellt, darunter mit "The Last Tycoon" und "Z: The Beginning of Everything" auch zwei Produktionen aus dem Fitzgerald-Universum. Amazon-Chef Jeff Bezos und Amazon Studios-Chef Roy Price wollen sich künftig verstärkt auf große Event-Formate konzentrieren, die weltweit ein großes Publikum anziehen. Wenn es nach dem Willen von Bezos und Price geht, soll das nächste "Game of Thrones" also bei Amazon laufen. Zuletzt kündigte Price ja bereits ein Ende der bisherigen Pilot Seasons an (DWDL.de berichtete). Nun hat Amazon die Produktion von gleich drei neuen Sci-Fi-Serien angekündigt.

Entwickelt wird derzeit unter anderem mit "Lazarus" eine Serie, die auf dem Comic von Greg Rucka basiert. Die Serie spielt in einer nahen Zukunft, in der die Welt unter 16 rivalisierenden Familien aufgeteilt wurde. Jede dieser Familien hat Verbündete und Feinde unter den jeweils anderen. Rucka schreibt die Bücher und wird auch, ebenso wie Michael Lark und Angela Cheng Caplan, als Executive Producer mit an Bord sein.

Hinzu kommt "Snow Crash", das auf dem gleichnamigen Roman von Neal Stephenson basiert. Diese Serie wird eine Ko-Produktion mit Paramount Television. Als Executive Producer fungieren Joe Cornish ("Ant-Man") und Frank Marshall ("Back to the Future"). Letzte der drei neuen Serien ist "Ringworld", das Amazon gemeinsam mit MGM entwickelt. "Ringworld" basiert auf dem Sci-Fi-Roman von Larry Niven aus den 70er Jahren. Die Serie erzählt die Geschichte von Louis Gridley Wu, der aufgrund von verbesserter Technik seinen 200. Geburtstag feiert.

In einer internen E-Mail von Roy Price an die Amazon-Mitarbeiter, aus der das US-Portal "Variety" zitiert, heißt es, man wolle die Ausgaben für Produktionen im kommenden Jahr steigern. 2017 hat man rund 4,5 Milliarden Dollar in Prime Video gesteckt, wie hoch die Ausgaben im kommenden Jahr ausfallen werden, ist aber nicht bekannt. Durch die Steigerung könne man "die Nachfrage der Kunden auf der ganzen Welt nach qualitativ hochwertigen Inhalten bedienen".

