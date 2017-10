"Bild"-Jugendseite "BYou" ist längst Geschichte

© Springer

Vor zwei Jahren brachte Axel Springer mit "BYou" eine neue Marke an den Start, mit der junge Leser an "Bild" herangeführt werden sollten. Offensichtlich ohne Erfolg: Der Channel wird nicht mehr aktualisiert, stattdessen genießt "Noizz" nun Priorität.



06.10.2017 - 16:53 Uhr von Alexander Krei 06.10.2017 - 16:53 Uhr

Nachdem die "Zeit" mit "ze.tt" eine Jugendseite startete, versuchte sich auch Axel Springer an einem ähnlichen Projekt. "BYou" sollte sich vorwiegend an 14- bis 21-jährige Leser richten und diese an die Marke "Bild" heranführen. An eine ähnliche Zielgruppe wandte sich wenig später auch "Spiegel Online" mit dem Start von "bento". Zumindest "BYou" ist inzwischen allerdings Geschichte.

Nachdem schon seit Monaten keine neuen Artikel mehr erschienen sind, hat Springer das Aus jetzt offiziell bestätigt. Stattdessen soll der Fokus auf "Noizz" liegen, einem Joint-Venture zwischen "Bild" und Ringier Axel Springer Media. Dorthin wechselten inzwischen auch die Journalistenschüler der Axel Springer Akademie, die sich anfangs noch um "BYou" kümmern sollten.

Aufgrund der positiven Entwicklung von "Noizz" habe man sich dazu entschieden", uns zukünftig vor allem auf Noizz zu konzentrieren", erklärte ein Springer-Sprecher gegenüber den Kollegen von "Meedia". Zum eigenen Portal schaffte es "BYou" letztlich ohnehin nicht: Bis zum Schluss war die Jugendmarke nicht mehr als ein Channel auf der "Bild.de"-Seite.

