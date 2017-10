VoD-Plattform Pantaflix nimmt Chinesen ins Visier

© Pantaflix

Die in München ansässige Pantaflix AG nimmt mit ihrer VoD-Plattform nun auch den asiatischen Markt verstärkt ins Visier und hat eine chinesische Sprach-Version gestartet. Pantaflix sieht dort einen der bedeutendsten Wachstumsmärkte.



09.10.2017 - 10:48 Uhr von Uwe Mantel 09.10.2017 - 10:48 Uhr

Pantaflix unterstreicht sein Ziel, mit dem eigenen VoD-Portal auf dem internationalen Markt eine Rolle zu spielen und hat nun nach einer deutschen, englischen, französischen, türkischen und polnischen auch eine chinesische Sprach-Version seines Angebots an den Start gebracht. Neben China mit Hongkong und Macau ist Chinesisch die offizielle Landessprache in Taiwan und Singapur und wird darüber hinaus in 19 weiteren Ländern von Teilen der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen.

"Unsere Mission ist es, aus einem riesigen, aber bislang lokalen Filmgeschäft ein globales zu machen. Der Zugang zu neuen Märkten und zu weiteren Kunden funktioniert natürlich erst einmal über die Sprache. Mit dem Start der chinesischen Version unseres Angebots erschließen wir uns einen der bedeutendsten Wachstumsmärkte. Wir freuen uns sehr über diesen sehr wichtigen Meilenstein im globalen Rollout von pantaflix.com. Unser Entwicklerteam hat wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Wir werden nun weiter mit aller Kraft unseren Marktanteil im globalen VoD-Segment substanziell vergrößern", sagt Pantaflix-Geschäftsführer Dan Maag.

