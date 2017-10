ZDFneo versendet auch das "Girls"-Finale in der Nacht

© ZDF/Mark Schafer

Wer auf nächtliches Binge-Watching steht, sollte demnächst ZDFneo einschalten. Der Sender wird auch die letzte Staffel der HBO-Serie "Girls" in einem Rutsch ausstrahlen. Die schlechte Nachricht: Die letzte Folge ist erst 4 Uhr morgens vorbei.



10.10.2017 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 10.10.2017 - 12:03 Uhr

In diesem Jahr beendete der amerikanische Fernsehsender HBO seine Serie "Girls" nach sechs Staffeln. Demnächst werden die letzten Folgen hierzulande auch im Free-TV zu sehen sein. Bei der Ausstrahlung will ZDFneo genauso vorgehen wir vor einem Jahr, sprich: Sämtliche Episoden werden am Stück gezeigt. Weil es jedoch erst im Anschluss an das "Neo Magazin Royale" losgeht, müssen Fans der Serie erneut zu Nachteulen werden.

Alle zehn Folgen laufen in der Nacht von Donnerstag, den 23. auf Freitag, den 24. November ab 23:00 Uhr. Wer bis zum Finale ausharren möchte, kann um 4 Uhr morgens wahlweise ins Bett fallen oder übermüdet zur Arbeit gehen, sofern der Festplatten-Recorder nicht zum Einsatz kommt.

Auch in den letzten zehn Folgen von "Girls" sind Beziehungsstress, Freundschaft und die Suche nach dem richtigen Job Hauptaugenmerk der Erzählung. Außerdem müssen die Mädels feststellen, dass Verzweiflung und Euphorie manchmal sehr nah beieinander liegen. Hannah erhält nämlich ein Jobangebot, das ihr Leben als Autorin dramatisch verändern könnte, während Marnie hingegen ihre neue Unabhängigkeit nach der Scheidung von Desi (Ebon Moss-Bachrach) genießt und diese mehr und mehr auslebt. Dadurch droht jedoch ihre Beziehung mit Ray (Alex Karpovsky) zu zerbrechen.

Als Jessa und Adam (Adam Driver) außerdem gemeinsam an einem kreativen Projekt arbeiten, streiten sich die beiden immer häufiger und ihre Beziehung gerät ins Wanken. Beruflich scheint Shoshanna mit ihrem neuen Job in einer Marketing-Agentur endlich angekommen zu sein. Doch von ihren Freundinnen fühlt sie sich vor den Kopf gestoßen.

Teilen