Die Geissens erhalten neue Spielshow bei RTL II

Mit ihrer Dokusoap haben die "Geissens" zuletzt nicht mehr überzeugen können, doch bei RTL II setzt man offenbar auch weiterhin auf das Glamour-Paar. Nun sollen Robert und Carmen Geiss eine Spielshow beim Sender bekommen.



13.10.2017 - 17:26 Uhr von Timo Niemeier 13.10.2017 - 17:26 Uhr

Mit durchschnittlich weniger als fünf Prozent Marktanteil waren die zuletzt Anfang des Jahres gezeigten Folgen von "Die Geissens" kein Quotenbringer für RTL II. Auch wenn der Trend der Staffel damals gegen Ende ein wenig nach oben zeigte ist klar: Die Millionärs-Familie hat mit ihrer Dokusoap den Zenit längst überschritten. Beim Sender setzt man aber auch künftig auf Robert und Carmen Geiss: Wie die "Bild" nun nämlich berichtet, erhalten die beiden eine neue Spielshow bei RTL II.

Diese neue Show soll auf den Titel "Spiel die Geissens untern Tisch" hören. Wie die "Bild" darüber hinaus schreibt, sollen die Eheleute in der Sendung gegen ein anderes Kandidatenpaar in verschiedenen Spielen antreten. Alle Spiele sollen an einem speziellen Tisch stattfinden - deshalb auch der Titel der Show. Zu gewinnen gibt es demnach bis zu 20.000 Euro pro Sendung. Insgesamt sind vorerst drei Ausgaben geplant. Laut der "Bild" sollen die Dreharbeiten noch im November in Köln beginnen, ausgestrahlt werden die Folgen im kommenden Jahr. Welche Produktionsfirma hinter dem Projekt steht, ist derzeit noch unklar.

Ein Sendersprecher bestätigte gegenüber der Boulevardzeitung, dass man ein neues Show-Projekt mit den Geissens plane, nannte darüber hinaus aber keine weiteren Details. Senderchef Andreas Bartl erklärte vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview, dass man sich in der Primetime "ein Stück weit erneuern" müsse, weil einige Formate ihren Zenit überschritten hätten. Bartl nannte damals keine bestimmten Formate, "Die Geissens" gehört aber, wie eingangs bereits erwähnt, mit Sicherheit dazu. Dass man nun auch weiterhin auf die Familie setzt, überrascht dagegen nicht: Noch immer sind die "Geissens" eine bekannte Marke.

