ZDF feiert wieder mit Kiewel und Kerner ins neue Jahr

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner werden auch in diesem Jahr wieder eine Silvester-Schicht schieben. Das ZDF setzt bei seiner Show vom Brandenburger Tor erneut auf das Moderatoren-Duo. In der ARD kommt Jörg Pilawa an Silvester zu seinem zweiten Einsatz.



21.11.2017 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 21.11.2017 - 13:44 Uhr

Das ZDF setzt in diesem Jahr bei seiner traditionellen Silvestershow vor der Kamera erneut auf Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Die beiden Moderatoren werden wie schon vor einem Jahr auch diesmal die Live-Sendung vom Brandenburger Tor in Berlin präsentieren. Unterstützung erhalten Kiewel und Kerner darüber hinaus von Lutz van der Horst, der als Reporter im Einsatz sein wird.

Keine Veränderungen gibt es auch mit Blick auf den Sendeplatz: Nachdem das ZDF beim letzten Jahreswechsel gute Erfahrungen mit dem Start um 20:15 Uhr gemacht hat, wird es auch diesmal wieder zur besten Sendezeit losgehen. "Willkommen 2017" hatten damals über mehr als vier Stunden hinweg durchschnittlich 3,21 Millionen Zuschauer gesehen - vor allem der Marktanteil von fast 16 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen machte die Show damals zum vollen Erfolg für das ZDF, das sich sonst für gewöhnlich beim jungen Publikum eher schwer tut.

Nach Möglichkeit soll "Willkommen 2018" also an diese Zahlen anknüpfen. Als Gäste werden unter anderem Alice Merton, die Höhner, Spider Murphy Gang, Rednex und Whigfield auf der Bühne stehen. Das Erste setzt derweil wieder auf Jörg Pilawa, der seine aus der "Stadlshow" hervorgegangene "Silvestershow" erneut zusammen mit Francine Jordi präsentieren wird. Beide bekommen übrigens eine halbe Stunde mehr Sendezeit und feiern mit den Zuschauern diesmal bis 1 Uhr.

Die Gästeliste der ARD-Show, die auch im ORF und SRF gezeigt wird, setzt sich unter anderem aus der Hermes House Band, Roberto Blanco, Voxxclub, Bernhard Brink, Bonnie Tyler und Johnny Logan zusammen.

