One beendet die Ausstrahlung der "Tonight Show"

© NBC

Nach zwei Jahren ist Schluss: Weil sich One fortan verstärkt auf Filme und Serien fokussieren will, ist ab Januar kein Platz mehr im Programm für den US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon. Die Einschaltquoten der Show blieben zuletzt meist überschaubar.



22.11.2017 - 13:21 Uhr von Alexander Krei 22.11.2017 - 13:21 Uhr

Als der One-Vorgänger Einsfestival vor zwei Jahren ankündigte, die "Tonight Show" mit Jimmy Fallon ins Programm zu nehmen, wurde der Sender in den sozialen Netzwerken für diese Entscheidung gefeiert. Ein Quoten-Erfolg war die Ausstrahlung der US-Show, die One im Originalton zeigte und mit deutschen Untertiteln versah, allerdings nicht. Nur selten lag der Marktanteil bei mehr als einem Prozent - wohl auch deshalb zieht der Sender jetzt einen Schlussstrich.

Wie One auf seiner Facebook-Seite bekanntgab, ist zum Jahresende Schluss mit der "Tonight Show". "One schaltet im neuen Jahr um, auch wenn für Jimmy in den USA die Show weitergeht", heißt es in einem Statement. "Nach zwei Jahren nehmen wir am 29. Dezember Abschied, dann, wenn es am schönsten ist."

Teilen