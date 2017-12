RTL: New Yorker Studioleiter wechselt nach Brüssel

© MG RTL

Carsten Mierke, der sieben Jahre lang das RTL-Studio in New York leitete, kehrt nach Europa zurück und wird künftig aus Brüssel und Paris berichten. Die bisherige Frankreich-Korrespondentin soll verstärkt in Krisenregionen im Einsatz sein.



08.12.2017 - 10:32 Uhr von Alexander Krei 08.12.2017 - 10:32 Uhr

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat Veränderungen bei der Besetzung ihrer Korrespondentenstellen angekündigt. Carsten Mierke, der langjährige Leiter des Studios in New York, wird ab dem kommenden Jahr die neu geschaffene Position des EU-Korrespondenten einnehmen und schwerpunktmäßig aus Brüssel und Paris berichten. Die Studioleitung in New York übernimmt ab Januar Sabine Schumacher, die bisher als Stellvertreterin von Carsten Mierke fungierte und bereits seit 2004 für RTL in der US-Metropole arbeitet.

Neuer Korrespondent in New York wird Oliver Beckmeier, der als Reporter im Studio Frankfurt und Moderator bei n-tv in den vergangenen Jahren Erfahrung vor und hinter der Kamera sammeln konnte. Elke Büchter, die bisherige Korrespondentin in der französischen Hauptstadt, wechselt unterdessen nach Köln und soll als Reporterin weltweit unterwegs sein und auch aus Krisenregionen berichten. Während ihrer sechsjährigen Korrespondententätigkeit in Paris war sie im Zuge der dortigen Terroranschläge in zahlreichen Breaking-News-Situationen im Einsatz, zuletzt berichtete sie auch aus dem Hurrikan-Gebiet in den USA.

"Der Um- und Ausbau unseres Korrespondentennetzes fällt nicht zufällig in eine Zeit, in der die fundierte Einordnung von Nachrichten einen immer wichtigeren Stellenwert bekommt", sagte infoNetwork-Geschäftsführer Michael Wulf. "Ich bin sehr froh, dass wir bei dieser Optimierung unserer journalistischen Infrastruktur ausnahmslos auf erfahrene infoNetwork-Kollegen zurückgreifen können, die seit vielen Jahren für RTL und n-tv im Einsatz sind und an ihrem Standort hervorragende Leistungen erbracht haben."

