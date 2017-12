RTL-Morgensendung: Glückloser Redaktionsleiter geht

© MG RTL D

Uwe Fohrmann, schon seit der Wiederbelebung Redaktionsleiter von "Guten Morgen Deutschland", gibt den Posten ab. Während seiner Zeit fiel RTL am Morgen deutlich hinter Sat.1 zurück. Immerhin: In den letzten Wochen zeigte die Trendkurve nach oben.



Zum Ende dieses Jahres gibt Uwe Fohrmann die Redaktionsleitung von "Guten Morgen Deutschland" ab, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Fohrmann übernahm schon Anfang Januar 2013 den Posten und war damit bereits an der Konzeption von "Guten Morgen Deutschland" beteiligt, das im August 2013 als längere Morgensendung "Punkt 6" ablöste.

Während sich das Format in der Anfangszeit noch recht gut schlug, geriet RTL 2015 deutlich unter Druck, 2016 war der Marktanteil zwischenzeitlich sogar einstellig. Sat.1 schwang sich mit seinem "Frühstücksfernsehen" zum Marktführer am Morgen auf. Das war auch der Grund dafür, dass das Studio in den wenigen Jahren gleich zwei Mal komplett überarbeitet wurde, zuletzt hat man auch einen inhaltlichen Relaunch durchgeführt.

Langzeittrend: Guten Morgen Deutschland



Nachdem es im Frühjahr 2017 zunächst besser aussah, ließ sich die zweite Jahreshälfte erneut ziemlich mau an. Zuletzt zeigte der Trend aber nach oben. Im November lag der Marktanteil erstmals seit Juni zumindest wieder bei über 11 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, der Dezember ließ sich noch besser an. RTL-Chefredakteur Michael Wulf: "Uwe Fohrmann und das gesamte 'GMD'-Team haben in den letzten zwölf Monaten intensiv an einer Auffrischung unseres Frühstücksfernsehens gearbeitet und eine gute Grundlage für die Zukunft gelegt. Ich danke Uwe für sein großes Engagement und seine inhaltliche Leidenschaft, die er gemeinsam mit der ganzen Redaktion in den letzten Jahren gezeigt hat."

Die Nachfolge von Uwe Fohrmann tritt im Januar Juliane Eßling an. Nach Führungsjobs im Magazin- und Factual-Bereich von infoNetwork leitete sie zuletzt das Qualitätsmanagement der Produktionsfirma der Mediengruppe RTL Deutschland. Wulf: "Ich freue mich sehr, mit Juliane Eßling eine top Journalistin und leidenschaftliche Fernsehmacherin für unsere wichtige und lange Sendestrecke am Morgen bei RTL gewonnen zu haben. Mit TV-Formaten gleichermaßen zu informieren und zu unterhalten ist ihre Stärke. Mit Juliane und dem Team von 'Guten Morgen Deutschland' wird es uns gelingen, den bereits begonnenen Aufwärtstrend bei 'GMD' weiter auszubauen."

