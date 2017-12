Golden Globes: Viele Nominierungen für "Big Little Lies"

© HFPA

Die HBO-Miniserie "Big Little Lies" führt die Nominiertenliste der Golden Globes im TV-Bereich an. Bei den besten Dramaserien gibt es dagegen wenig Bewegung: Nur "The Handmaid’s Tale" ist neu im Kreis der Favoriten.



Die Hollywood Foreign Press Association hat am Montagnachmittag deutscher Zeit die Nominierten für die im Januar anstehende Verleihung der Golden Globes bekanntgegeben. Im TV-Bereich führt mit sechs Nominierungen die HBO-Miniserie "Big Little Lies" das Feld an. In der Kategorie Beste Miniserie muss sie unter anderem gegen die FX-Produktionen "Fargo" und "Feud: Bette and Joan" antreten. Nicole Kidman und Reese Witherspoon sind außerdem als beste Hauptdarstellerinnen in einer Miniserie nominiert.

"Big Little Lies" war schon bei der Emmy-Verleihung im September ein großer Abräumer. Damals wurde die Serie unter anderem als Beste Miniserie ausgezeichnet, Nicole Kidman wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt. In der Golden-Globe-Königskategorie der besten Dramaserie gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahr nur wenig Änderungen: Neben Vorjahressieger "The Crown" (Netflix) sind erneut auch "Game of Thrones" (HBO) "Stranger Things" (Netflix) und "This is Us" (NBC) nominiert. Nicht mehr mit dabei ist "Westworld", stattdessen kann sich die Hulu-Serie "The Handmaid’s Tale" über eine Nominierung freuen.

Als Beste Schauspielerinnen einer Dramaserie sind Caitriona Balfe ("Outlander"), Claire Foy ("The Crown", Vorjahressiegerin), Maggie Gyllenhaal ("The Deuce"), Katherine Langford ("13 Reasons Why") und Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale") nominiert. Bei den Männern können Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Freddie Highmore ("The Good Doctor"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") und Liev Schreiber ("Ray Donovan") auf eine Auszeichnung hoffen.

Im Bereich Musical/Comedy haben es "Black-ish" (ABC), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon), "Master of None" (Netflix), "Smilf" (Showtime) und die Neuauflage von "Will & Grace" (NBC) auf die Nominierungsliste geschafft. Letztes Jahr gewann hier noch die FX-Serie "Atlanta". In der Kategorie Bester fremdsprachiger Film geht mit "In the Fade" von Fatih Akin zudem ein deutscher Streifen ins Rennen. "The Square" von Ruben Östlund ist eine schwedisch-deutsch-französische Koproduktion und kann ebenfalls auf einen Golden Globe hoffen.

HBO führt das Nominierten-Ranking im TV-Bereich mit zwölf Nominierungen an, Netflix ist neun Mal nominiert. FX kommt auf acht Nominierungen, NBC ist mit fünf Nominierungen das am besten platzierte Network. Amazon und Hulu kommen auf jeweils drei Nominierungen. Die Golden Globes werden am 7. Januar vergeben, moderiert wird die Veranstaltung von Seth Meyers.

