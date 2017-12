Sky Atlantic zeigt Parker-Serie parallel zu HBO

© HBO

Die HBO-Serie "Divorce" mit Sarah Jessica Parker und Thomas Haden Church als Ex-Ehepaar geht im Januar in die zweite Staffel. Zu sehen gibt's die neuen Folgen erneut bei Sky Atlantic sowie zuvor auf Abruf parallel zur US-Ausstrahlung.



12.12.2017 - 14:56 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 14:56 Uhr

Sarah Jessica Parker ist zurück: Zusammen mit Thomas Haden Church wird der einstige "Sex and the City"-Star Mitte Januar in der zweiten Staffel der HBO-Comedyserie "Divorce" zu sehen sein, die hierzulande parallel zur Ausstrahlung von Sky gezeigt wird. Der Pay-TV-Sender hat jetzt angekündigt, die acht neuen Episoden in der englischen Originalfassung in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zum Abruf bereitzustellen.

Wer lieber auf die deutsche Synchronisation warten möchte, muss sich zwei gut Wochen gedulden: Ab dem 31. Januar gibt es die neue "Divorce"-Staffel jeweils mittwochs um 20:15 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch bei Sky Atlantic HD zu sehen. Die erste Staffel wird zudem noch einmal am 17. Dezember ab 13:00 Uhr in einer Marathonprogrammierung gesendet.

Für die achtteilige zweite Staffel, in der Franes (Parker) und Robert (Church) nach der Unterzeichnung der Scheidungspapiere ein eigenes Leben aufbauen wollen, holten die Produzenten Sarah Jessica Parkers alte Bekannte Jenny Bicks an Bord, die als Showrunner, Drehbuchautorin und Produzentin fungiert. Bicks wirkte schon bei "Sex and the City" als ausführende Produzentin mit, ebenso bei "The Big C" und "Men in Trees".

