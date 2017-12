ZDF schickt Steven Gätjen mit Senioren auf Weltreise

© ZDF/Johanna Brinckmann

Das ZDF plant für das kommende Jahr ein neues Format, in dem sechs ältere Menschen eine Reise in fremde Länder unternehmen. Es handelt sich um die Adaption eines niederländischen Erfolgs-Formats, die Steven Gätjen präsentieren wird.



13.12.2017 - 10:31 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 10:31 Uhr

Das ZDF ist auf ein Format der niederländischen Produktionsfirma Talpa Global aufmerksam geworden, in dem sich mehrere alte Menschen auf die Reise ihres Lebens begeben. "De wereld rond met 80-jarigen" nennt sich das Format, das in diesem Jahr erstmals vom niederländischen Privatsender SBS6 ausgestrahlt wurde und auch bei den jungen Zuschauern erfolgreich war. 2018 wird das Format daher bereits in eine zweite Staffel geschickt wird.

Für die deutsche Version hat das ZDF Talpa Germany mit der Adaption beauftragt. Unter dem Titel "Mit 80 Jahren um die Welt" entdecken sechs ältere Menschen, die trotz ihres hohen Alters bislang noch nicht viel von der Welt gesehen haben, fremde Länder und exotische Plätze. Daneben erfüllt sich in jeder Folge ein persönlicher Traum. Gleichzeitig stehen die persönlichen Lebensgeschichten, ihr unterschiedlicher Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe im Zentrum der Sendung.

Moderator Steven Gätjen begleitet die Senioren auf ihrer Reise um die Welt. Die Ausstrahlung der sechsteiligen Reihe soll im Sommer 2018 erfolgen. Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Haas und Nadine Kerstan. Auch Sat.1 wird in einem neuen Format Senioren in den Fokus stellen: Im "Hotel Herzklopfen" suchen 24 Singles, die alle über 65 Jahre alt sind, die große Liebe. Das Original-Format stammt aus Belgien und ist dort als "Hotel Römantiek" zu sehen.

