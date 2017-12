Termin steht: Screenforce Days 2018 finden im Juni statt

© DWDL

In diesem Jahr gab es erstmals seit 2004 wieder ein zentrales Screening-Event fast aller deutschen Fernseh-Vermarkter. Nun hat man sich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr geeinigt. Am Konzept will man im Wesentlichen festhalten.



13.12.2017 - 14:31 Uhr von Uwe Mantel 13.12.2017 - 14:31 Uhr

Am 20. und 21 Juni 2018 laden die deutschen TV-Vermarkter zum zweiten Mal zu den Screenforce Days ins Coloneum in Köln. Es war das erste gemeinsame Screening-Event beinahe aller TV-Vermarkter seit dem Ende der Telemesse 2003. An zwei Tagen präsentierten 12 Vermarkter in 9 Screenings das Programm von über 40 Sendern und informierten über Vermarktungs-Strategien. Außen vor waren im vergangenen Jahr lediglich das ZDF Werbefernsehen, Tele 5 und Visoon.

Kombiniert wurden die Screenings mit einem Kongress-Teil und dem Technik-Lab. An dieser Kombination will man im Wesentlichen auch 2018 festhalten, nachdem das Feedback der über 2.100 Teilnehmer positiv ausgefallen sei. So hätten in der Nachbefragung 91 Prozent der Teilnehmer die Veranstaltung mit "sehr gut" oder "gut" bewertet.

Screenforce-Geschäftsführer Martin Krapf: "Wir freuen uns nach dem gelungenen Start und der hervorragenden Resonanz auf die Wiederauflage der Screenforce Days im kommenden Juni. Grundsätzlich halten wir an unserem erfolgreichen Konzept fest. Beim Kongress wollen wir das Thema Werbewirkung noch intensiver behandeln und Innovationsthemen wie Addressable TV oder Data-driven Advertising stärker betonen."

