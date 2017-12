Amazon Prime startet mit "McMafia" ins neue Jahr

© BBC Worldwide

Schon jeweils am Tag nach der Premiere der Serie "McMafia" in Großbritannien werden die Folgen des Achtteilers über global organisiertes Verbrechen auch hierzulande für Kunden von Amazon Prime zur Verfügung stehen.



14.12.2017 - 09:54 Uhr von Uwe Mantel 14.12.2017 - 09:54 Uhr

An Neujahr startet die mit Spannung erwartete achtteilige Serie "McMafia" bei BBC One ihre Weltpremiere - und auch im Rest der Welt muss man nicht viel länger warten. Amazon, das sich die Rechte für über 200 Länder gesichert hat, wird die Folgen jeweils direkt am Tag nach der Ausstrahlung in Großbritannien zur Verfügung stellen. Los geht's also am 2. Januar, die zweite Folge wird direkt am 3. Januar zu sehen sein.

"McMafia" wurde von Hossein Amini und James Watkins kreiert und ist inspiriert vom Bestseller-Sachbuch von Misha Glenny. Die Serie erzählt die Geschichte von Alex Godman (James Norton), einem in England aufgewachsenen Sohn russischer Exilanten mit Mafia-Hintergrund, der sein Leben lang versucht hat, dem Schatten seiner kriminellen Vergangenheit zu entkommen. Als er beginnt, sein eigenes seriöses Geschäft und ein gemeinsames Leben mit seiner Freundin Rebecca (Juliet Rylance) aufzubauen, holt die Vergangenheit seiner Familie ihn auf mörderische Weise ein. Alex ist gezwungen, Prioritäten zu setzen, um die zu beschützen, die er liebt.

Amini und Watkins: "'McMafia' erzählt die Geschichte unserer heutigen globalisierten Welt und der kriminellen, miteinander konkurrierenden Unterwelten, die direkt unter der Oberfläche gedeihen. Es ist eine wahrhaft internationale Serie, die Dutzende von Ländern umspannt und wir sind begeistert, dass wir durch unsere Zusammenarbeit mit Amazon das globale Publikum erreichen können, für das die Serie schon immer bestimmt war."

"'McMafia' ist eine überzeugende internationale Geschichte, die unsere Prime-Kunden auf der ganzen Welt lieben werden", freut sich Brad Beale, Vice President TV Content Acquistition bei Amazon Prime Video. "Seine faszinierende Geschichte, die talentierten Autoren und hervorragenden Darsteller machen McMafia zu einer großartige Ergänzung unserer qualitativ hochwertigen Erfolgsserien, die exklusiv auf Amazon Prime Video verfügbar sind." Paul Dempsey, President Global Markets bei der BBC Worldwide: "Mit einer herausragenden Besetzung, brillanten Texten und großer internationaler Anziehungskraft verfügt McMafia über alle Voraussetzungen eines modernen Klassikers und wir freuen uns, dass Amazon die Serie ihrem Publikum in der ganzen Welt zur Verfügung stellen wird."

