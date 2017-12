Lustige Abende: ProSieben startet "Die Comedy Show"

© ProSieben

Im Januar produziert ProSieben sechs Ausgaben einer neuen Comedy-Show, die man sicherheitshalber auch schlicht "Die Comedy Show" getauft hat. Darin erzählen Comedians verrückte Geschichten, von denen aber nicht alle stimmen.



17.12.2017 - 10:29 Uhr von Marcel Pohlig 17.12.2017 - 10:29 Uhr

Nach teils erstaunlich schwachen Monaten wird das kommende Jahr ein spannendes für ProSieben. Nachdem der Sender gleich zu Jahresbeginn seinen Neustart "Get The Fuck out Of My House" programmiert hat, kündigte ProSieben am Sonntag auch gleich eine neue Comedy-Show an. Und damit keiner daran zweifelt, dass es auch wirklich eine lustige Sendung ist, heißt die neue Sendung schlicht: "Die Comedy Show".

In der Sendung kommen fünf Comedians zusammen und erzählen sich nach Senderangaben "unglaubliche, witzige Storys". Wahr sind davon aber nur vier Geschichten, während eine komplett erfunden ist. Am Ende der Sendung sollen dann die Zuschauer darüber abstimmen, welche Geschichte nicht passiert ist – und sich so zeigen, ob das Publikum im Studio dem Fake wirklich auf die Schliche gekommen ist. Aufgezeichnet wird "Die Comedy Show" bereits Mitte Januar im Kesselhaus München. Geplant sind zunächst sechs "lustige Comedy-Abende".

