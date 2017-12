Sat.1 macht mit "NCIS: L.A." und "Scorpion" weiter

© CBS Studios

Auch im neuen Jahr möchte Sat.1 seinen Crime-Anteil auf einem soliden Level halten und hat deshalb angekündigt, bereits Anfang Januar neue Folgen von "NCIS: Los Angeles", "Scorpion" am Montagabend ausstrahlen zu wollen.



18.12.2017 - 15:07 Uhr von Kevin Hennings 18.12.2017 - 15:07 Uhr

Gute Nachrichten für alle Crime-Fans: Sat.1 wird das nächste Jahr mit neuen Folgen seiner Serien beginnen, darunter "Navy CIS: Los Angeles". Die achte Staffel des "NCIS"-Ablegers, die zu Beginn dieses Jahres begonnen wurde, wird ab Montag, den 8. Januar um 21:15 Uhr fortgeführt. Weiter geht es mit der Episode "Last Minute nach Tokio", der 19. Episode der 24-teiligen Staffel.

Wie der Sender per Twitter bestätigte, wird sich an diesem Abend auch "Scorpion" mit der vierten Staffel zurückmelden - zuletzt verzeichnete die Serie um 23:15 Uhr häufig zweistellige Marktanteile. Am gleichen Abend werden darüber hinaus neue Folgen der 15. Staffel von "Navy CIS" sowie der achten Staffel "Hawaii Five-0" ausgestrahlt. Ab Donnerstag, den 18. Januar beginnt Sat.1 zudem mit der Ausstrahlung der 13. Staffel von "Criminal Minds".

