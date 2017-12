ZDFneo-Sitcom mit Josefine Preuß kommt Anfang 2018

© ZDF/Christoph Assmann

Mit der "Generation Beziehungsunfähig" beschäftigt sich die neue ZDFneo-Sitcom "Nix Festes", in der Josefine Preuß und Sebastian Fräsdorf die Hauptrollen spielen. Ihre Premiere wird die Serie im Februar am späteren Abend feiern.



19.12.2017 - 14:20 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 14:20 Uhr

Auch 2018 will ZDFneo wieder verstärkt in fiktionale Eigenproduktionen investieren. Zu den neuen Projekten zählt auch die Sitcom "Nix Festes", für die die Produktionsfirma ITV Studios Germany verantwortlich zeichnet. In den Hauptrollen sind Josefine Preuß und Sebastian Fräsdorf zu sehen. Sie verkörpern die Autoren-Kollegen Wiebke und Jonas, die zugleich ein ehemaliges Liebespaar sind und mit Freunden und MItbewohnern - darunter Marie Rathscheck als Studentin Jenny und Tim Kalkhof als Koch Basti - in einem der letzten nicht gentrifizierten Altbau-Häuser in Berlin Kreuzberg leben.

Jetzt steht auch ein Ausstrahlungstermin für die erste Staffel fest: ZDFneo zeigt die erste Staffel der Serie ab dem 20. Februar jeweils dienstags um 22:45 Uhr. Headautor der Serie ist Markus Barth, als ausführender Produzent agiert Imre von der Heydt, Regie führt Christoph Schnee. Auf Seiten des ZDF sind Stephan Denzer und Christian Schier als Redakteur zuständig, die ZDFneo-Koordination liegt bei Carina Bernd.

Weiter beschreibt ZDFneo die Serie so: "Mit ihren 24 bis 32 Lebensjahren gehören sie zu der 'Generation Beziehungsunfähig' und stecken damit im wahrscheinlich stressigsten Lebensabschnitt überhaupt. Phänomenale Erfolge lösen grandiose Rückschläge ab: zoffen, ver- und entlieben gehören zum Alltag. Alles halt 'Nix Festes'. Dabei stehen doch Berufs-, Wohnort- und Partnerwahl an. Sie alle versuchen ihren Platz in der Hauptstadt und im Leben zu finden und fragen sich: 'Wo gehöre ich eigentlich hin?' Auf ihrer Suche steht ihnen Lennart (Dirk Martens), der Besitzer ihres Stammcafés im Erdgeschoss des Hauses, in fast allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite."

