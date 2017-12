Neues Magazin im BR: Willi will's wieder wissen

© BR / Markus Konvalin

Moderator Willi Weitzel beendet seine Fernsehpause und kehrt im Januar mit einem wöchentlichen Magazin im BR Fernsehen zurück. Unterstützung erhält er dabei vom YouTuber Philip Häusser. Daneben startet der BR ein neues Tiermagazin.



20.12.2017 - 15:30 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 15:30 Uhr

Zwischen 2001 und 2010 stand Willi Weitzel für Formate wie "Willi wills wissen" oder "Willis Quiz Quark Club" vor der Kamera, ehe er eine Auszeit vom Fernsehen ankündigte. Jetzt steht sein TV-Comeback bevor - diesmal allerdings abseits des Kinderfernsehens. Ab dem 13. Januar moderiert Wetzel das neue Magazin "Gut zu wissen" im BR Fernsehen. Zusammen mit dem Physik-YouTuber Philip Häusser will er wöchentlich Neues aus der Wissenschaft möglichst unterhaltsam präsentieren.

"Ich freue mich, in die Welt der Wissenschaft einzutauchen: eine unterhaltsame Sendung mit dem Anspruch, Kompliziertes mit Leichtigkeit rüberzubringen; genau mein Ding", so Willi Weitzel. "Ich freue mich auf alle Zuschauer, von jung bis alt." Die Themen sollen Service und Alltagsrelevanz bieten und den Hintergrund für aktuelle und auch kontroverse Themen vermitteln, kündigt der Bayerische Rundfunk an. Wöchentlich soll Philip Häusser ein Alltags-Experiment in seinem Wohnwagen präsentieren. So geht es etwa um die Frage, warum ein Ei beim Kochen hart wird, eine Kartoffel aber nicht.

Das BR Fernsehen zeigt "Gut zu wissen" jeweils samstags um 19:00 Uhr. Immer einen Tag vor der TV-Ausstrahlung steht die aktuelle Folge in der BR-Mediathek zum Abruf bereit. Doch das Magazin ist nicht die einzige Neuerung im BR Fernsehen: Ebenfalls am 13. Januar startet um 16:15 Uhr das neue Tiermagazin "Frei Schnauze", das Tipps zum Leben mit Tieren vermitteln will. In jeder Ausgabe gibt es darüber die Fortsetzungsgeschichte "Lisa und ihre Tiere". Lisa lebt auf einem Hof in Oberbayern mit einer zusammengewürfelten Schar unterschiedlicher Tiere. Deren Geschichten seien "voller Emotion, Information und Spannung", so der BR.

Im Anschluss an "Frei Schnauze" startet im BR die achte Staffel der Zoo-Doku "Nashorn, Zebra & Co." aus dem Münchner Zoo. Die beiden Naturfilmer Felix Heidinger und Jens-Uwe Heins zeigen in den neuen Folgen unter anderem, wie ein Känguru zum Zahnarzt geht und was gegen trockene Fußnägel bei Elefanten hilft.

