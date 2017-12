Neue "Chance"-Staffel mit Laurie startet im Frühjahr

© Twentieth Century Fox/NBCUniversal

Die zweite Staffel der Hulu-Serie "Chance" mit dem früheren "Dr. House"-Star Hugh Laurie läuft ab Frühjahr auch in Deutschland. 13th Street hat jetzt die Ausstrahlung der neuen Folgen in Aussicht gestellt. Fans müssen sich noch bis März gedulden.



21.12.2017 - 12:11 Uhr von Alexander Krei 21.12.2017 - 12:11 Uhr

Vor allem in der Rolle des "Dr. House" wurde Hugh Laurie weltweit bekannt, inzwischen spielt er den forensischen Neuropsychologen Dr. Eldon Chance. Die zweite Staffel der Serie, die vom US-Streamingdienst Hulu in Auftrag gegeben wurde, wird im Frühjahr auch hierzulande zu sehen sein. 13th Street hat die von "Chance" Ausstrahlung jetzt für den 1. März in Aussicht gestellt. Der Pay-TV-Sender zeigt die zehn neuen Folgen als Deutschland-Premiere jeweils donnerstags um 21:50 Uhr in Doppelfolgen mit Originalton-Option.

Auch in der zweiten Staffel gerät Chance wieder in einen Sumpf aus Korruption, Manipulation und Gewalt. Um seinen Patienten zu helfen, wendet der selbst labile Psychologe das Prinzip der Selbstjustiz an - und findet gefährliches Gefallen daran. "Chance" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kem Nunn ("Sons of Anarchy"), der auch in der zweiten Staffel zusammen mit Alexandra Cunningham ("Bates Motel") wieder als Showrunner der Serie fungiert. Neben Hugh Laurie gehören auch Brian Goodman ("Aquarius") und "Elizabethtown"-Hauptdarsteller Paul Schneider zum Cast.

