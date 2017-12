ZDF-Studio in Istanbul bekommt einen neuen Chef

© ZDF/Rico Rossival/Kai Budde

Jörg Brase wird neuer Leiter des ZDF-Studios in Istanbul. Der Journalist war zuletzt in Nairobi im Einsatz und tritt die Nachfolge von Luc Walpot an. Timm Kröger ist künftig für die Berichterstattung aus Kenias Hauptstadt verantwortlich.



21.12.2017 - 15:20 Uhr von Alexander Krei 21.12.2017 - 15:20 Uhr

Acht Jahre lang leitete Jörg-Hendrik Brase das ZDF-Studio in Nairobi, nun wechselt der 56-Jährige in die Türkei. Ab dem 1. Januar 2018 übernimmt Brase die Leitung des ZDF-Studios in Istanbul, das auch für die Berichterstattung aus dem Iran und Aghanistan zuständig ist. Brase folgt auf Luc Walpot, der seit 2012 für das ZDF aus dieser Region berichtete und jetzt in das Mainzer Sendezentrum zurückkehren wird.

"Luc Walpot hat in dramatischen Jahren unaufgeregt und immer mit dem notwendigen Überblick aus der Türkei berichtet. Als Iran-Korrespondent begleitete er die vorsichtige Öffnung des Landes mit außergewöhnlichen Reportagen", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Mit Jörg-Hendrik Brase folgt ihm ein leidenschaftlicher Reporter und in der politischen Analyse sehr erfahrener Korrespondent."

Als Korrespondent im ZDF-Studio Nairobi ist bereits seit einigen Wochen Timm Kröger aktiv. Der 47-Jährige hatte zuvor ab Januar 2014 das ZDF-Studio in Johannesburg geleitet. Nun ist er von Kenias Hauptstadt aus für die ZDF-Berichterstattung aus Ost-, Zentral- und Westafrika zuständig - und damit für 36 der 54 afrikanischen Staaten. Seine Nachfolgerin im Studio Johannesburg ist Sandra Theiß, die zuletzt für das ZDF im Landesstudio Sachsen-Anhalt tätig war.

